Завершился рабочий визит Токаева в Баку
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
149Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева завершил свой рабочий визит в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В столице Азербайджана Токаев принял участие в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
На саммите президент Казахстана представил своё видение дальнейшего развития СПЕКА.
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