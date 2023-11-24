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Завершился рабочий визит Токаева в Баку

Сегодня, 21:40
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akorda.kz Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева завершил свой рабочий визит в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В столице Азербайджана Токаев принял участие в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

На саммите президент Казахстана представил своё видение дальнейшего развития СПЕКА.

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