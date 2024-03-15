Заседание Национального курултая под председательством Главы государства началось в Атырау
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В Атырау началось третье заседание Национального курултая под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сообщалось, что накануне заседания прошла работа по секциям. Это - "Гражданское общество", модератором которой выступил Помощник Президента Руслан Желдибай, и секции "Культура. Искусство. Духовность", модератор которой – Министр культуры и информации Аида Балаева.
Также участники курултая приняли участие в секциях "Социально-экономическое и региональное развитие", модератор – Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, и "Образование и наука", модератор – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Ранее в Минюсте подробно рассказали о первом дне Национального Курултая.
Второе заседание Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" состоялось в 2023 году в Туркестане. Официальный сайт главы государства опубликовал полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева.
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