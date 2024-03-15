Заседание Национального курултая под председательством Главы государства началось в Атырау

В Атырау началось третье заседание Национального курултая под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас выступают члены Курултая, которые делятся своими идеями, а также предложениями и инициативами, высказанными на секциях.

Ранее сообщалось, что накануне заседания прошла работа по секциям. Это - "Гражданское общество", модератором которой выступил Помощник Президента Руслан Желдибай, и секции "Культура. Искусство. Духовность", модератор которой – Министр культуры и информации Аида Балаева.

Также участники курултая приняли участие в секциях "Социально-экономическое и региональное развитие", модератор – Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, и "Образование и наука", модератор – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Ранее в Минюсте подробно рассказали о первом дне Национального Курултая.

Второе заседание Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" состоялось в 2023 году в Туркестане. Официальный сайт главы государства опубликовал полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева.