Защита прав женщин и детей: мажилис одобрил законы

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законы, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что в ходе подготовки документов ко второму чтению депутаты внесли ряд дополнительных поправок. К примеру, теперь Центры поддержки семьи будут предоставлять лицам с признаками бытового насилия возможность временного проживания. Урегулирован порядок содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение за причинение лёгкого вреда и нанесение побоев. Также уточнены меры применения особых требований, установленных судом к лицам, осуждённым или освобождённым от уголовной ответственности в связи с примирением.

"Законопроектом предусматривается криминализация деяний, направленных на умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пропаганду самоубийства и другие действия", - сказала депутат.

Наряду с ужесточением ответственности и наказания нарушителей были рассмотрены программы психологической помощи и реабилитации граждан. По предложению правительства Республики Казахстан внесены поправки, регламентирующие деятельность уполномоченных по правам ребенка области, города республиканского значения и столицы.

Напомним, неделей ранее Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей.