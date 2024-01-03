Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане

Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута. ХАМАС подтвердил факт его гибели, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы. По последним сообщениям ливанских СМИ, в результате взрыва погибли шесть человека.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрыв в пригороде Бейрута преступлением, которое "направлено на то, чтобы втянуть Ливан в новую фазу конфронтации с Израилем".

Израильские военные заявили Би-би-си, что не будут комментировать сообщения в иностранных СМИ.

После гибели Аль-Арури ХАМАС решил приостановить все переговоры по обмену заложниками с Израилем, передает телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, соответствующие распоряжение руководство ХАМАС уже начало отправлять посредникам при переговорах с израильской стороной

Аль-Арури было 57 лет. Он был заместителем главы политбюро ХАМАС. Также он является был командиром-основателем "Бригад Аль-Кассам", военного крыла группировки.

Он участвовал в сделке, в результате которой в 2006 году более тысячи палестинских заключенных были освобождены в обмен на капрала ЦАХАЛ Гилада Шалита.