Замакима в Акмолинской области могут уволить из-за пьяной езды за рулём
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
82Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В Акмолинской области могут уволить замакима из-за нахождения пьяным за рулём автомобиля. Об этом сообщил аким региона Марат Ахметжанов на брифинге в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.
"Он сейчас отбывает административный арест. По выходу будут заседания комиссии по решению вопроса о его дальнейшем пребывании на госслужбе. Я сам не приветствую и рад, что система, которая внедрена МВД, сейчас определяет нетрезвых водителей. Они представляют угрозу для жизни и здоровья наших граждан. Поэтому я к таким вещам буду очень строго относиться. Я думаю, не место им на государственный службе", - сказал Ахметжанов.
Напомним, замакима Зерендинского района задержали 12 февраля.
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