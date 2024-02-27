Замакима в Акмолинской области могут уволить из-за пьяной езды за рулём

В Акмолинской области могут уволить замакима из-за нахождения пьяным за рулём автомобиля. Об этом сообщил аким региона Марат Ахметжанов на брифинге в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

"Он сейчас отбывает административный арест. По выходу будут заседания комиссии по решению вопроса о его дальнейшем пребывании на госслужбе. Я сам не приветствую и рад, что система, которая внедрена МВД, сейчас определяет нетрезвых водителей. Они представляют угрозу для жизни и здоровья наших граждан. Поэтому я к таким вещам буду очень строго относиться. Я думаю, не место им на государственный службе", - сказал Ахметжанов.