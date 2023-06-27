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Polisia.kz Сегодня, 01:28
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Сегодня, 01:28
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Фото: Polisia.kz

Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау

Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау. При обыске полицейские изъяли 30  полиэтиленовых свертков с мефедроном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора – 2023", в одном из дворов Кокшетау по подозрению в хранении синтетического наркотика, задержан 37-летний горожанин.

При проведении следственных мероприятий,  полицейские обнаружили у мужчины 30 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции, предположительно мефедроном Точный состав и вес изъятого вещества определит экспертиза.

"Согласно предварительной версии, на протяжении некоторого времени задержанный  распространял закладки с "синтетикой" на территории Кокшетау и в день задержания, также занимался незаконным промыслом.  По данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". Согласно санкции статьи, горожанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 01:28
231
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