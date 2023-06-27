Фото: Polisia.kz

Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау. При обыске полицейские изъяли 30 полиэтиленовых свертков с мефедроном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора – 2023", в одном из дворов Кокшетау по подозрению в хранении синтетического наркотика, задержан 37-летний горожанин.

При проведении следственных мероприятий, полицейские обнаружили у мужчины 30 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции, предположительно мефедроном Точный состав и вес изъятого вещества определит экспертиза.