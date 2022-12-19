Загрузили детей, как скотину - родители о смертельном ДТП со спортсменами в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Некоторые подробности ДТП с детьми в Актюбинской области рассказали родители юных спортсменов. Они возмущены условиями, в которых везли команду волейболистов на соревнования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Детей перевозили на личном авто и без сопровождения полиции. Причем, машина была сильно перегружена.

Чиновники уверяют, что на поездку выделяли деньги из бюджета. Но родители пострадавших говорят обратное.

"В этом все виноваты, начиная с акима. Все же знали, что нужно было сопровождение. А нам мало того, что автобус не дали, так ещё и загрузили детей как скотину. В семиместную машину 11 человек усадили! Ещё и гнали на скорости", - сказала мать пострадавшего Бибинур Карибаева.

На месте аварии погиб ребёнок. Двое юных спортсменов и их тренер в крайне тяжёлом состоянии.

"Дети получили различные травмы - головы, грудной клетки, имеются переломы костей, плеча, бедра. Трое в сознании в реанимации. Проведены травматологические операции, хирургические операции, двое детей на ИВЛ. Тренер находится в БСМП, состояние тяжёлое, больной в коме, на ИВЛ", - сообщил глава Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

Как рассказали в областном управлении спорта, соревнования по волейболу проводятся на протяжении 10 лет. Чиновники заверили, такие поездки полностью оплачиваются из бюджета.

"За доставку отвечает директор. Есть три способа доставки. Это ж/д, рейсовый автобус и, если данный вид не подходит для доставки, то нанимается частный транспорт. По данным соревнованиям у нас формируется бюджет, это непосредственно директор школы согласовывает со старшим тренером. На питание два МРП, проживание от пяти до семи тысяч тенге", - руководитель Управления физкультуры и спорта области Евгений Гончаров.

Однако родители пострадавших детей утверждают обратное. Мамы и папы рассказывают, все поездки они оплачивали из собственного кармана. Самим приходилось искать и транспорт.

По факту ДТП возбудили сразу три уголовных дела.

Ранее полицейские сообщили о том, что водитель, вёзший детей на соревнования, уснул за рулём.