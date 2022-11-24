Задержаны напавшие на редакцию El Media

В Алматы задержаны подозреваемые в нападении на офис редакции El Media, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Хулиганы, разбившие стёкла входной группы в редакцию, найдены. По подозрению в совершении этого противоправного действия задержаны двое: гражданин З., алмаатинец, и гражданин Г. из Тараза. Обоим по 18 лет. Действия фигурантов квалифицируются по стате 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Материал производства для принятия решения будет направлен в суд", - сообщили в ДП Алматы.

Задержанные признались в содеянном. Другие обстоятельства дела устанавливаются.

