Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре

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В Генеральной прокуратуре прокомментировали задержание сотрудника компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиты Кислицына, передает BaigeNews.kz. Накануне информация о его задержании появилась в СМИ. Выяснилось, что США просит экстрадировать "хакера", а московский суд заочно арестовал Кислицына по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сегодня в кулуарах заседания сената заместитель генерального прокурора Улан Байжанов подтвердил информацию.

"Это буквально случилось на днях. Да, был запрос американской юрисдикции. Он, по-моему, работает программистом или в информационной сфере. Каким образом исполняется запрос? Выставляется через Интерпол, через базу данных выставляется красный флажок, и он был задержан. Теперь мы направляем в соответствующую страну, которая направляла запрос: "В чем вы его обвиняете? Конкретно покажите фабулу этого дела". Потом мы анализируем, является ли данное правонарушение преступелением у нас. Будет тщательное изучение этого дела. Потом только мы будем принимать дело относительно выдачи или не выдачи", - сообщил Байжанов.

Он отметил, что, если задержанный подаст заявление на предоставление убежища в Казахстане, то вопрос по поводу его дальнейшей судьбы затянется.