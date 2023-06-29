В Казахстане задержали бывшего главреда журнала "Хакер"

Фото: AntiMalwarerus/YouTube

В России объявили в розыск главу департамента компании — разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, следует из базы данных МВД. В Тверском районном суде Москвы РБК сообщили, что он заочно арестован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.



Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. В компании F.A.C.C.T рассказали РБК, что Кислицина 22 июня задержали в Казахстане.