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AntiMalwarerus/YouTube Сегодня, 00:34
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Сегодня, 00:34
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Фото: AntiMalwarerus/YouTube

В Казахстане задержали бывшего главреда журнала "Хакер"

В России объявили в розыск главу департамента компании — разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, следует из базы данных МВД. В Тверском районном суде Москвы РБК сообщили, что он заочно арестован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. В компании F.A.C.C.T рассказали РБК, что Кислицина 22 июня задержали в Казахстане.

"На данный момент Никита Кислицин находится в Казахстане под временным задержанием под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США", — сообщили в пресс-службе F.A.C.C.T.

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Сегодня, 00:34
319
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