Задержан руководитель управления урбанистики Алматы

Фото: kapital.kz

Руководитель Управления городского планирования и урбанистики подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов. В результате государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 миллионов тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц.