Задержан организатор финпирамиды HAS Holding

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Сотрудники АФМ по Павлодарской области пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность. Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО Upgrade-AS, Holding AS, "ХАС-Логистик", light-AS и других компаний", - говорится в сообщении.

Примечательно, что одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.

"Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", - пояснили в АФМ.

Преступники в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.

Добавим, основная часть полученных денег оседала в карманах находчивых мошенников. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретённого на полученные от вкладчиков деньги.

Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".