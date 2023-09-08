Заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась в два раза
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По данным министерства здравоохранения Казахстана, за последние 5 лет в стране отмечаются значительные положительные изменения в эпидемиологической ситуации по туберкулезу, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, показатель заболеваемости туберкулезом снизился с 81,7 в 2018 году до 36,5 на 100 тыс. населения в 2022 г., что составляет 55,3%.
Между тем, показатель смертности снизился с 7,4 в 2018 году до 1,6 в 2022 г., что составляет 78,4%.
С начала текущего года также отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составляет 35,6 на 100 тыс. населения. Смертность от туберкулеза в этом году снизилась на 20%, что составляет 1,2% на 100 тыс. населения.
Кроме того, как отметили в ведомстве, сокращаются сроки лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.
"В соответствии с законодательством РК, пациентам с туберкулезом оказывается психо-социальная поддержка. По итогам 2022 года более 95% пациентов, получающих амбулаторное лечение, были охвачены мерами социальной поддержки", - говорится в сообщении.