Заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась в два раза

По данным министерства здравоохранения Казахстана, за последние 5 лет в стране отмечаются значительные положительные изменения в эпидемиологической ситуации по туберкулезу, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, показатель заболеваемости туберкулезом снизился с 81,7 в 2018 году до 36,5 на 100 тыс. населения в 2022 г., что составляет 55,3%.

Между тем, показатель смертности снизился с 7,4 в 2018 году до 1,6 в 2022 г., что составляет 78,4%.

С начала текущего года также отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составляет 35,6 на 100 тыс. населения. Смертность от туберкулеза в этом году снизилась на 20%, что составляет 1,2% на 100 тыс. населения.

Кроме того, как отметили в ведомстве, сокращаются сроки лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.