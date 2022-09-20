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polisia.kz Сегодня, 11:28
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Фото: polisia.kz

За охоту на рысь осудили двух павлодарцев

К трём годам лишения свободы и выплате 21 миллиона тенге приговорили двух охотников в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Баянаульский суд признал виновными двух павлодарцев в незаконной охоте на редких животных в Баянаульском районе. Уголовное правонарушение квалифицировано статьёй 337 частью 4 пунктами 2 и 4 УК РК - "Незаконная охота". У подозреваемых изъяли две шкуры рыси и одну тушу косули. По данным полиции, граждане являются представителями деструктивного течения "салафизм". 

"Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права заниматься охотой сроком на шесть лет и конфискацией ружья. Кроме того, суд обязал выплатить ущерб в пользу государства в размере 21 миллиона тенге. Гражданский иск удовлетворён в полном объёме", – сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с первого января по август 2022 года.

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#штрафы #охота #Павлодарская область
Сегодня, 11:28
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