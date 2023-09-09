За хищение 28 млн тенге осудили экс-главу филиала ФСМС в Актау

В Актау поставили точку в уголовном деле в отношении бывшего главы НАО "Фонд социального медицинского страхования" Мангистауской области Руслана Бектубаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Руслана Бектубаева арестовали в январе 2023 года. Его подозревали в хищении 17,5 миллионов тенге. Чем завершилось расследование, рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Следствие выявило фиктивный закуп медицинских услуг для извлечения прибыли. Глава ФСМС действовал в сговоре с директором ТОО "Мед", которая была его давней коллегой. Зная, что директор ТОО "Мед" не оказывает медицинские услуги в производственной базе и расположилась в здании ТОО "Медицинский центр кардиологии", он заключил фиктивные договора закупа медицинских услуг в системе ФСМС от 16 января 2020 года. Таким образом, за 2020-2022 годы фонду нанесён ущерб в размере 28 574 478 тенге.

Бектубаев полностью признал вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб. Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года. Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, возмещение ущерба и пожилой возраст подсудимого, отягчающих обстоятельств не нашёл.

Приговором суда он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.361 ч.4 п.3 УК РК). Бектубаеву назначили наказание в виде ограничения свободы сроком три с половиной года с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Уголовное преследование в отношении директора ТОО "Мед" прекращено за примирением с потерпевшим и возмещением вреда.

Теперь казахстанцы через Е-Денсаулык смогут отслеживать деньги в системе ОСМС. Это новшество подразумевает персонифицированный финансовый учёт на виртуальных счетах потребителей медуслуг.

Ранее стало известно, что в медицинских организациях Казахстана необоснованно завышали объёмы оказанной помощи на сумму 3,3 миллиарда тенге. Были случаи, когда к медучреждениям прикрепляли умерших людей, а также "выписывали" лекарства умершим пациентам, выехавшим на ПМЖ.