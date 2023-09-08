Казахстанцы через Е-Денсаулык смогут отслеживать деньги в системе ОСМС
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В экосистеме Е-Денсаулык будет установлен персонифицированный финансовый учёт и отслеживание денежных средств на виртуальных счетах потребителей медуслуг, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на министерство здравоохранения РК.
Об этом на брифинге, рассказывая о мерах по повышению эффективности системы ОСМС, сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
По его словам, цифровизация позволит обеспечить обратную связь от пациентов в мобильных приложениях для подтверждения получения услуг через QR-кодирование, СМС-сообщений.
Он подчеркнул, что именно внедрение цифровых решений позволит создать единое окно для экономического блока медицинских организаций, обеспечить своевременную оплату за выполненные услуги, полную прозрачность оказанных услуг, исключение приписок со стороны медорганизаций, полный охват мониторингом всех оказанных медицинских услуг/случаев.
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