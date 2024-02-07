За день в Казахстане выявлено более 13 тысяч нарушений ПДД

Порядка 10 тысяч сотрудников полиции и около 3 тысяч автопатрулей по всей республике сегодня задействованы в пресечении и выявлении грубых нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. со ссылкой на МВД РК.

В республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”.

"За первые сутки операции при надзоре за дорожным движением полицейскими пресечено свыше 13 тысяч нарушений ПДД, в том числе за управление транспортного средства в состоянии опьянения – 98, превышение скорости –3626, выезд на встречную полосу – 16, нарушение правил маневрирования – 651, создание аварийной обстановки – 107", - сообщили в ведомстве.

Полицейские привлекли к ответственности 263 водителя за то, что те не предоставили преимущества в движении пешеходам, 171 – за проезд на запрещающий сигнал светофора. 1280 казахстанцев поймались за не пристёгнутые ремни безопасности, а 702 – за использование телефона при движении. 516 нарушителей управляли автотранспортом без технического осмотра. 112 человек ездили с подложными госномерами.

Семь человек сели за руль, будучи лишёнными права управления, а 35 – и вовсе без водительских прав.

"К примеру, в Петропавловске сотрудниками батальона патрульной полиции остановлена автомашина Toyota Land Crouser. В ходе проверки было установлено, что водитель был ранее лишён права управления транспортными средствами. В отношении водителя составлен административный протокол", - сказали в МВД РК.

Кроме того, правила дорожного движения нарушаются и пешеходами. За один день 1851 пеших казахстанцев перешли дорогу в неположенных местах.

Напомним, оперативное мероприятие “Безопасная дорога” стартовало 5 февраля и продлится до 29 февраля.