Патрульная полиция перешла на усиленный режим работы в Казахстане

В Казахстане стартовала операция "Безопасная дорога", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что на дорогах увеличат плотность полицейских нарядов.

"Ежедневно дорожную безопасность во время операции обеспечивают свыше семи тысяч патрульных полицейских, в том числе порядка 1,5 тысяч – на загородных автодорогах", - отметили в полиции.

Отмечается, что стражи порядка уделят особое внимание пользованию ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами, мобильными телефонами при управлении автотранспортом, а также соблюдению правил проезда пешеходных переходов.

"Пользуясь случаем, просим участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, в период ухудшения погодных условий быть особенно дисциплинированными и не выезжать за пределы населенных пунктов", – отметили в МВД.

Продлится акция с сегодняшнего дня, 5 октября, до 29 февраля.