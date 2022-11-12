За абсурдный приказ наказали директора станции скорой помощи в Караганде

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

В Караганде директору областной станции скорой медицинской помощи вынесли строгий выговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сообщалось, что директор издал приказ, запрещающий водителям карет скорой помощи выезжать на красный сигнал светофора и на встречную полосу движения. Приказ был издан из-за участившихся ДТП с участием машин скорой помощи. Только в октябре произошло страшное ДТП в Сортировке. Там водитель скорой помощи выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем. 58-летний пассажир авто скончался на месте ДТП.

Несмотря на то, что водители скорых нарушают ПДД из служебной необходимости, они чаще всего считаются виновными в ДТП. Суды не становятся на их сторону. Поэтому директор областной станции Зулфикар Абилкасимов решил таким образом обезопасить своих водителей.

Водителей, врачей и фельдшеров возмутило это распоряжение. Поскольку несколько минут, которые машина скорой помощи потеряла на перекрёстках, могут быть решающими и стоить кому-то жизни.

Приказ не проработал и четырёх дней. О нём узнали в управлении здравоохранения области и немедленно отменили. Более того, директору областной станции скорой медпомощи вынесли строгий выговор.