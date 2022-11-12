Лента новостей
- За абсурдный приказ наказали директора станции скорой помощи в Караганде 01:37 54
- Рекордный объём денежных переводов из-за рубежа фиксируют в Казахстане 00:25 279
- “Важная политическая традиция” - глава КИСИ о теледебатах кандидатов в президенты 11.11.2022 180
- Шаг к развитию активной политкультуры – эксперт о теледебатах кандидатов в президенты РК 11.11.2022 148
- Банкам планируют разрешить разовый вывоз из Казахстана наличных рублей 11.11.2022 329
- Младенец умер во время сдачи анализов в Жамбылской области 11.11.2022 739
- Кандидаты в президенты выступили с обращениями к избирателям 11.11.2022 253
- Более 700 пассажиров не могут вылететь из Шымкента 11.11.2022 340
- Кандидаты в президенты обменялись колкостями на теледебатах 11.11.2022 519
- Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж 11.11.2022 309
- Налог на замужество и трагедия на шахте: о чём спрашивали кандидатов в президенты казахстанцы 11.11.2022 400
- Дебаты-2022: кандидаты в президенты представили свои программы 11.11.2022 509
- Начались телевизионные дебаты кандидатов в президенты 11.11.2022 507
- Рабочие упали с высоты 14 этажа в Астане 11.11.2022 698
- Более 83 миллионов пытались незаконно вывезти из Астаны 11.11.2022 983
- Резерв молодых специалистов при Минздраве предлагают создать казахстанские эксперты 11.11.2022 477
- Невнимательный водитель КамАЗа оставил без тепла часть Астаны 11.11.2022 491
- Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанұя" 11.11.2022 477
- Жайна Шекербекова стала чемпионкой Азии по боксу 11.11.2022 1437
- Невозможно представить развитие агропромышленности без вклада сельчанок - депутат 11.11.2022 534
- По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу 11.11.2022 814
- Пожар на барахолке в Алматы: сгорели ёлки, гирлянды, подарки 11.11.2022 471
- Программа "Самопознание" утратит силу - Минпросвещения 11.11.2022 540
- Три новых Boeing-787 приобрела Air Astana 11.11.2022 346
- Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию 11.11.2022 632
- Замерзающего подростка нашли в Костанайской области 11.11.2022 707
- Единое транспортное пространство хотят создать страны тюркского мира – эксперт 11.11.2022 513
- Рекорд: каждая третья компания, зарегистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам 11.11.2022 400
- Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы - соцопрос 11.11.2022 449
- Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ 11.11.2022 295
- Погода ухудшится в шести областях Казахстана 11.11.2022 1548
- Заключённый чуть не принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены 11.11.2022 3084
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 265
- Крупные дома-интернаты Казахстана ждёт глобальная трансформация 11.11.2022 325
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 332
- Как Казахстан бережёт энергию рассказали на Международном форуме 11.11.2022 293
- За мошенничество судят бывшего председателя суда Тараза 11.11.2022 395
- ДТП с автобусами в Алматы: арестован водитель 11.11.2022 451
- Торговля со странами Организацией Тюркских Государств станет легче 11.11.2022 317
- Дети из малообеспеченных семей получат квоты для поступления в лучшие школы Казахстана 11.11.2022 471
- "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на шесть миллионов тенге 11.11.2022 486
- Нацбанк предупредил о мошенниках, рекламирующих инвестиции в проект "Цифрового тенге" 11.11.2022 332
- Цены на мебель в Казахстане выросли на 25 процентов за год 11.11.2022 327
- Крупный пожар произошёл рядом с барахолкой в Алматы 11.11.2022 844
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 538
- "Организация тюркских народов должна стать авторитетной площадкой" - президент РК 11.11.2022 343
- ІІ Тюркская универсиада пройдёт в Казахстане в 2023 году 11.11.2022 359
- Президент Казахстан предложил создать Центр цифровизации ОТГ на базе Astana Hub 11.11.2022 321
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 267
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 625
- Токаев сообщил о принятии Стратегии Организации тюркских государств 11.11.2022 268
- Крысы, стихийные свалки и вонь — Кокшетау "задыхается" от мусора 11.11.2022 459
- Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев 11.11.2022 759
- Сколько россиян переехало в Казахстан с начала года — исследование 11.11.2022 615
- В Алматы устранили порыв тепломагистрали 11.11.2022 269
- Движение в Алматы ограничат на ряде улиц 13 ноября из-за марафона City Run 2022 11.11.2022 411
- Токаев примет участие в саммите ОТГ 11.11.2022 705
- Семь организаций проведут опросы общественного мнения на выборах президента РК 11.11.2022 357
- Ошибочная ревакцинация первоклассников в Актобе: уволились медсестра и врач 11.11.2022 628
- Расписание новой электрички из Конаева в Алматы изменили 11.11.2022 587
- 50 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в Казахстане 11.11.2022 515
- Где смотреть бой Алимханулы — Бентли за титул чемпиона мира WBO 11.11.2022 1192
- 17 тысяч полувагонов задействовали для перевозки угля в Казахстане 11.11.2022 413
- Число онкобольных детей утроилось в ЗКО 11.11.2022 435
- Укладку асфальта во дворах остановил акимат Усть-Каменогорска 11.11.2022 413
- Пяти миллионов тенге лишился шымкентец, желающий получить квартиру по госпрограмме 11.11.2022 701
- Талдыкорганец срубил деревья перед городским колледжем 11.11.2022 448
- Инспекция труда не будет расследовать гибель рабочего на ТЭЦ-2 в Петропавловске 11.11.2022 750
- В Кокшетау мужчина угорел в собственном автомобиле в гараже 11.11.2022 861
- SOS-приложение разработали павлодарские старшеклассницы 11.11.2022 603
- Казахстан отказался от гуманитарной помощи США в виде вакцины Pfizer 10.11.2022 1719
- С каждым годом становится всё хуже - эколог о последствиях деятельности "АрселорМиттал Темиртау" 10.11.2022 655
- По каким правилам пройдут предвыборные теледебаты в Казахстане 10.11.2022 536
- STEM: Бесплатные IT-классы работают во всех школах Акмолинской области 10.11.2022 458
- Метели разыграются 11 ноября в нескольких регионах Казахстана 10.11.2022 7047
- Осуждённый забил сокамерника молотком в СКО 10.11.2022 1320
- Бауыржан Исламхан вновь усилит сборную Казахстана 10.11.2022 861
- Встречи в общежитиях и на заводах: как проводят агитацию кандидаты в президенты 10.11.2022 432
- Оружие и бронежилет нашли в Текели 10.11.2022 514
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 445
За абсурдный приказ наказали директора станции скорой помощи в Караганде
В Караганде директору областной станции скорой медицинской помощи вынесли строгий выговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Сообщалось, что директор издал приказ, запрещающий водителям карет скорой помощи выезжать на красный сигнал светофора и на встречную полосу движения. Приказ был издан из-за участившихся ДТП с участием машин скорой помощи. Только в октябре произошло страшное ДТП в Сортировке. Там водитель скорой помощи выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем. 58-летний пассажир авто скончался на месте ДТП.
Несмотря на то, что водители скорых нарушают ПДД из служебной необходимости, они чаще всего считаются виновными в ДТП. Суды не становятся на их сторону. Поэтому директор областной станции Зулфикар Абилкасимов решил таким образом обезопасить своих водителей.
Водителей, врачей и фельдшеров возмутило это распоряжение. Поскольку несколько минут, которые машина скорой помощи потеряла на перекрёстках, могут быть решающими и стоить кому-то жизни.
Приказ не проработал и четырёх дней. О нём узнали в управлении здравоохранения области и немедленно отменили. Более того, директору областной станции скорой медпомощи вынесли строгий выговор.
-
Trend news
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1053
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1357
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 7895
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 34667
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1096
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 809
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10442
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1761
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17760
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3194
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2041
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3500
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7566
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5766
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1748
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9448
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1385
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1479
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2181
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34009
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2246
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3440
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2046
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3071
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3336
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42925
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1794
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57797
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14074
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17129
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2882
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2755
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3781
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3927
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5237
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13037
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6383
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89265
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5310
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4839
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13689
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7034
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3729
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4066
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33856
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4861
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5976
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12893
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12004
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8836
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301462
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9307
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8642
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25882
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9158
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8896
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15985
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11552
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11286
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13005
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29445
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11042
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14753
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22279
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12734
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13244
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10111
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30218
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10203
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349504
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38724
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11083
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11639
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17542
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10825
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50745
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15767
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13611
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12813
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 12051
-
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 265
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 332
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 538
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 267
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 625
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 445
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 667
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 610
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 767
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 902
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 783
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 930
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1165
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1168
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1367
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1855
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2179
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1844
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2112
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1988
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2086
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2097
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1862
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2343
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2593
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2307
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20429
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2614
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2461
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2480
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7563
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3199
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13817
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11967
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11982
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12565
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11586
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15856
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12587
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14091
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15065
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14763
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12321
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12738
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29921
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13730
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16247
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12819
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14025
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14692
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15949
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14116
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16092
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15619
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16802
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16703
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33324
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17179
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18151
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17790
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18713
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18623
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27790
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18104
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25402
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36145
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19871
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26342
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24577
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26392
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22472
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23980
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22278
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21943
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21902
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37590
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23970
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22045
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27179
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26157