За 12 млрд тенге планируют рекультивировать полигон в Уральске

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По проекту там планируют озеленить территорию, посадить газон и деревья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, в 2017 году полигон площадью 38 гектаров по конкурсу передали в доверительное управление в ТОО ICM Recycling. С того времени они проделали немалый объём работ.

"Согласно конкурсной документации, управляющий должен выполнить работы, некоторые пункты исполняются, некоторые - нет. Причины по неисполнению некоторых пунктов - это низкий тариф. Это не только касается вывоза ТБО, это касается всех коммунальных предприятий. Доверительный управляющий за это время построил сортировочную линию рядом с полигоном ТБО. Суть доверительного управления полигона - это, в первую очередь, содержание и обслуживание. Согласно договору капитальных вложений там не требуется. Сделать забор, озеленить - это текущие виды работ. Сортировочный пункт - это инициатива самого управляющего, на что было потрачено около 400 миллионов тенге", - рассказал Мулкай.

Также он сообщил, что на существующий полигон Уральска подготовлен проект по рекультивации за 12 миллиардов тенге.