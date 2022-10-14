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  • За 12 млрд тенге планируют рекультивировать полигон в Уральске
pixabay.com Сегодня, 07:44
379
Фото: pixabay.com

За 12 млрд тенге планируют рекультивировать полигон в Уральске

По проекту там планируют озеленить территорию, посадить газон и деревья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, в 2017 году полигон площадью 38 гектаров по конкурсу передали в доверительное управление в ТОО ICM Recycling. С того времени они проделали немалый объём работ.

"Согласно конкурсной документации, управляющий должен выполнить работы, некоторые пункты исполняются, некоторые - нет. Причины по неисполнению некоторых пунктов - это низкий тариф. Это не только касается вывоза ТБО, это касается всех коммунальных предприятий. Доверительный управляющий за это время построил сортировочную линию рядом с полигоном ТБО. Суть доверительного управления полигона - это, в первую очередь, содержание и обслуживание. Согласно договору капитальных вложений там не требуется. Сделать забор, озеленить - это текущие виды работ. Сортировочный пункт - это инициатива самого управляющего, на что было потрачено около 400 миллионов тенге", - рассказал Мулкай.

Также он сообщил, что на существующий полигон Уральска подготовлен проект по рекультивации за 12 миллиардов тенге.

"Проект находится на государственной экспертизе. Мы планируем до конца года получить положительно заключение и на следующий год будем заявляться. Хочу отметить, что вопрос с финансированием ещё не решен. По проекту предусмотрено 30 гектаров полигона полностью закрыть, озеленить, посеять газон и лес. На этих местах провести трубопровод, который собирает газ. Есть технико-экономическое обоснование на строительство нового полигона площадью 70 гектаров на границе с районом Байтерек, который расположится на семь километров дальше существующего полигона. Там планируется построить мусороперерабатывающий мини завод, отвечающий всем требованиям экологического кодекса. Технико-экономическое обоснование готово, следующий этап разработка ПСД . Но сначала должны разобраться со старым полигоном и только потом переходить на новый. Пока мы не закончим рекультивацию, смысла переходить на новый полигон нет", - заключил замакима.

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#Уральск #мусор #экология
Сегодня, 07:44
379
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