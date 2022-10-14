За 12 млрд тенге планируют рекультивировать полигон в Уральске

Лента новостей
- Провокационные высказывания в некоторых странах отравляют наше сотрудничество - Токаев 16:41 0
- Мы должны оберегать общую историю и строить единое будущее - Токаев 16:34 34
- Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств - Токаев 16:33 42
- Информационное сообщение касательно выборов Президента РК 2022 года 16:23 95
- В Астане начался саммит "Центральная Азия – Россия" 16:13 116
- Возможность безвизового въезда казахстанцев во Вьетнам обсудил Смаилов с Во Тхи Ань Суан 16:00 115
- Казахстанец выиграл чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 15:36 192
- Снег, гололёд и морозы: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 15:20 391
- Какие документы подписали по итогам саммита СНГ 15:02 332
- Токаев подшутил над Лукашенко на заседании СНГ 14:40 2550
- Кыргызстан будет председательствовать в СНГ в 2023 году 14:11 334
- Брифинг оппозиционного кандидата Нурлана Ауесбаева был сорван 13:40 809
- Старшеклассники разработают проекты благоустройства Астаны 13:12 301
- Астана превращается в один из центров возможности договориться - центр мира, согласия и стабильности 12:43 1373
- Услуги такси в Казахстане за год подорожали почти на 40 процентов 12:42 296
- Саммит СВМДА в Казахстане оказался в центре мирового внимания 12:35 1545
- Астана дипломатическая. Столица Казахстана вновь стала площадкой для встречи мировых лидеров 12:20 491
- Казахстан и Турция будут развивать сотрудничество в растениеводстве 12:16 264
- Нужно ещё больше усилий для укрепления взаимного доверия - Токаев 12:02 332
- В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ 11:34 287
- Ушла из жизни Татьяна Костина — бывший главный редактор "Казправды" 11:20 723
- В аэропорту Алматы изменили схему движения авто 11:15 335
- Продавцов фальшивых долларов задержали в Рудном 10:57 501
- В Астану прилетел президент Туркменистана 10:30 538
- В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ 09:33 354
- 50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки 09:13 310
- Школьник из Конаева оказался в больнице после повторения челленджа из TikToк 09:03 1266
- Автобан Астана – Павлодар: в МИИР сообщили о завершении ремонта 08:48 355
- Казахстанские теннисисты выиграли чемпионат Азии среди юниоров 08:21 450
- За 12 млрд тенге планируют рекультивировать полигон в Уральске 07:44 379
- Алматинские учёные нашли способ сделать городской воздух чистым 06:33 605
- Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде 05:06 405
- Сельчан в Павлодарской области волнует влияние угольных месторождений на экологию 04:28 392
- Робота для доения коров представили на KazAgro 03:11 552
- Уличные дворники в Актобе полгода работают без зарплаты 02:17 586
- Фестиваль "Азия Дауысы" хотят возродить в Алматы 01:09 433
- В Атырау за один день скончались две беременные женщины 00:22 1027
- Очередной фейк об избиении мигранта из РФ опровергли в МВД Казахстана 13.10.2022 1494
- Век Азии продолжается в Астане 13.10.2022 379
- "Барыс" уверенно победил после позорного поражения в КХЛ 13.10.2022 577
- Что ждёт казахстанский рынок жилья. Репортаж 13.10.2022 966
- Какой будет погода в Казахстане 14 октября 13.10.2022 485
- На 30 миллионов тенге оштрафовали строителей в Акмолинской области 13.10.2022 404
- Опубликовано Астанинское заявление о трансформации СВМДА 13.10.2022 349
- Мастер из Кокшетау защищает честь Казахстана на мировом чемпионате WorldSkills 13.10.2022 669
- Снятый с должности за пьяную езду аким возглавил сельский округ в ЗКО 13.10.2022 540
- Изменятся ли цены на аренду квартир в Казахстане после выборов президента, рассказал гость проекта "2022" 13.10.2022 586
- Украина, продовольственная безопасность и волонтёры: о чём говорили президенты на саммите СВМДА в Астане 13.10.2022 473
- Что привезут фермеры из Павлодарской области на ярмарку в столицу 13.10.2022 703
- Следующий саммит СВМДА пройдет в 2026 году 13.10.2022 395
- Бенефис внешнеполитической деятельности Казахстана - эксперты о событиях в Астане 13.10.2022 553
- Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям законов соответствует - ЦИК 13.10.2022 340
- Товарооборот между Казахстаном и Россией составил почти 16 миллиардов долларов 13.10.2022 385
- Президент Азербайджана поздравил Токаева с хорошими результатами саммита СМДВА 13.10.2022 379
- "Знал только о Борате": французский фотограф открывает Казахстан для себя и западного мира 13.10.2022 684
- Зимний туризм намерены продвигать в Баянауле 13.10.2022 430
- Астанинское заявление о трансформации СВМДА стало итогом саммита 13.10.2022 607
- Казахстанка взяла "золото" на чемпионате Азии по лёгкой атлетике 13.10.2022 829
- Курс на 20 миллионов: население Казахстана выросло ещё на 160 тысяч человек 13.10.2022 674
- Токаев встретился с Лукашенко в Астане 13.10.2022 420
- Цены на сахар в Казахстане зафиксируют на год 13.10.2022 2030
- Кандидат в президенты Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка 13.10.2022 413
- Токаев провёл встречу с президентом Палестины 13.10.2022 355
- Во внешней политике Казахстан всегда предпочитал гибкость — политолог 13.10.2022 446
- Свидетельство о рождении ребенка — теперь в приложении Kaspi.kz 13.10.2022 453
- На одной волне: казахстанские педагоги учатся вести уроки в TikTok 13.10.2022 413
- "Пакистан — один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии" — Токаев 13.10.2022 369
- "Большой ажиотаж": фото-победитель конкурса BBC потребовало нескольких недель съемок 13.10.2022 503
- Казахстан продолжит председательствовать в СВМДА до 2024 года 13.10.2022 486
- Путин предложил активно использовать нацвалюты во взаимных расчётах СВМДА 13.10.2022 1116
- "Нет победителей в войне" — Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине 13.10.2022 3287
- ЦИК не зарегистрировал Фатиму Бизакову в качестве кандидата в президенты Казахстана 13.10.2022 432
- ЦИК отказал в регистрации Талгату Ергалиеву кандидатом в президенты РК 13.10.2022 511
- Центризбирком отказал Хайрулле Габжалилову в регистрации кандидатом в президенты Казахстана 13.10.2022 535
- Сенатор Куришбаев досрочно сложил полномочия 13.10.2022 1693
- "В центре наших усилий всегда должны находиться люди" — Токаев 13.10.2022 660
- "Климатический кризис может привести к военным конфликтам" — Токаев 13.10.2022 460
- "Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью" — Токаев 13.10.2022 978
- Президент Казахстана призвал направить усилия на формирование новой повестки мира 13.10.2022 568
- Нидерланды планируют инвестировать в Казахстан 400 миллиардов долларов 13.10.2022 662
За 12 млрд тенге планируют рекультивировать полигон в Уральске
По проекту там планируют озеленить территорию, посадить газон и деревья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, в 2017 году полигон площадью 38 гектаров по конкурсу передали в доверительное управление в ТОО ICM Recycling. С того времени они проделали немалый объём работ.
"Согласно конкурсной документации, управляющий должен выполнить работы, некоторые пункты исполняются, некоторые - нет. Причины по неисполнению некоторых пунктов - это низкий тариф. Это не только касается вывоза ТБО, это касается всех коммунальных предприятий. Доверительный управляющий за это время построил сортировочную линию рядом с полигоном ТБО. Суть доверительного управления полигона - это, в первую очередь, содержание и обслуживание. Согласно договору капитальных вложений там не требуется. Сделать забор, озеленить - это текущие виды работ. Сортировочный пункт - это инициатива самого управляющего, на что было потрачено около 400 миллионов тенге", - рассказал Мулкай.
Также он сообщил, что на существующий полигон Уральска подготовлен проект по рекультивации за 12 миллиардов тенге.
"Проект находится на государственной экспертизе. Мы планируем до конца года получить положительно заключение и на следующий год будем заявляться. Хочу отметить, что вопрос с финансированием ещё не решен. По проекту предусмотрено 30 гектаров полигона полностью закрыть, озеленить, посеять газон и лес. На этих местах провести трубопровод, который собирает газ. Есть технико-экономическое обоснование на строительство нового полигона площадью 70 гектаров на границе с районом Байтерек, который расположится на семь километров дальше существующего полигона. Там планируется построить мусороперерабатывающий мини завод, отвечающий всем требованиям экологического кодекса. Технико-экономическое обоснование готово, следующий этап разработка ПСД . Но сначала должны разобраться со старым полигоном и только потом переходить на новый. Пока мы не закончим рекультивацию, смысла переходить на новый полигон нет", - заключил замакима.
-
Hype news
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 727
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 29879
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1516
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2646
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 8010
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 7103
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 4164
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 296681
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 4596
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 3969
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 21097
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 4447
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 4281
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 11258
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 6866
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 6452
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 8246
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 24695
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 6386
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 10040
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 17619
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 7933
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 8654
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 5470
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 24364
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 5510
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 344754
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 33716
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 6225
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 6909
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 12810
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 6110
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 45872
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 11112
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 9004
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 8278
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 7335
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 7761
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 9331
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 6825
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 7666
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 7084
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 24322
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 6916
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 7392
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 6815
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 28509
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 186134
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 13790
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 17985
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 8824
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 9226
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 17903
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5739
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11660
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5663
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8425
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30449
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12922
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6328
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10276
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6477
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23585
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8478
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9225
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7661
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12999
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8413
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7350
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7413
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11133
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7582
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7105
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9702
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 7403
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 15357
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 7053
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 7302
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 7151
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9699
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11283
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9655
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9637
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10051
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9311
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13623
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10267
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12174
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13115
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12903
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10560
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10885
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26785
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11815
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14113
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10927
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12252
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12907
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14099
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12302
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14259
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13779
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14967
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14917
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31451
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15365
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16257
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16034
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16712
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16825
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25440
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16290
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23575
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34268
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18068
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23273
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22584
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24617
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20657
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21999
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20215
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20147
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19989
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35683
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22088
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20311
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25015
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24358
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24656
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23948
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24051
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26179
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26705
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25382
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24953
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25654
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26691
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24519
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27598
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25418
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26036
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27025
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28690
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27703
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26838
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30497
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26496
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29400
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27046
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57854
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28607
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27673
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29349
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27298
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27672
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27675
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27373
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29927
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28386
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30520