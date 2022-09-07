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  • Юрий Ильин поблагодарил военных за помощь в тушении пожара в Костанайской области
МЧС Сегодня, 11:54
132
Фото: МЧС

Юрий Ильин поблагодарил военных за помощь в тушении пожара в Костанайской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретился с пожарными и личным составом министерства обороны, задействованных в тушении лесного пожара в Костанайской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Министр поблагодарил всех за проявленное мужество, самоотверженный труд и сообщил, что часть сил МЧС будет находиться в Костанайской области до окончания тушения пожара.

"Риска распространения огня уже нет, сегодня к обеду мы дадим окончательную локализацию пожара. Затем будем заниматься расширением минерализованных полос, наполнением водоёмов, откуда брали воду для тушения", - сказал министр.

Видео: МЧС
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#пожар в Костанай #мчс
Сегодня, 11:54
132
Журналист

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