Юрий Ильин поблагодарил военных за помощь в тушении пожара в Костанайской области

Фото: МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретился с пожарными и личным составом министерства обороны, задействованных в тушении лесного пожара в Костанайской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Министр поблагодарил всех за проявленное мужество, самоотверженный труд и сообщил, что часть сил МЧС будет находиться в Костанайской области до окончания тушения пожара.