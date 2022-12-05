Юный ракетостроитель и популяризатор Ерасыл Тауекел о жизни и будущем в космосе

Фото: BaigeNews.kz

Новый герой видеопроекта "Дети маминой подруги" — ракетостроитель и популяризатор космоса Ерасыл Тауекел.

В то время как сверстники играют в компьютерные игры, гуляют с друзьями и делают домашнюю работу, Ерасыл не только успевает учиться, но и занимается космосом, строит ракеты и выступает на различных мероприятиях о науке: PRO NRG FEST, TEDx.

В 15 лет казахстанский школьник был отобран для летней программы в NASA Johnson Space Center и оказался самым молодым среди 50 участников со всего мира.

“Сотрудники NASA считаются по статистике одними из самых интеллектуальных и возможность пообщаться с ними это уже большой опыт для меня. Также полезные контакты, дружба и возможность пощупать NASA изнутри будучи 15-летним школьником, который строил ракеты просто из бумаги, это невероятно”, — отметил Ерасыл.

Ерасыл рассказал о том, как он увлекся космосом, о насущных проблемах в космической отрасли Казахстана и о планах на будущее.