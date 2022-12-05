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  • Юный ракетостроитель и популяризатор Ерасыл Тауекел о жизни и будущем в космосе
BaigeNews.kz Сегодня, 12:05
387
Сегодня, 12:05
387
Фото: BaigeNews.kz

Юный ракетостроитель и популяризатор Ерасыл Тауекел о жизни и будущем в космосе

Новый герой видеопроекта "Дети маминой подруги" — ракетостроитель и популяризатор космоса Ерасыл Тауекел.

В то время как сверстники играют в компьютерные игры, гуляют с друзьями и делают домашнюю работу, Ерасыл не только успевает учиться, но и занимается космосом, строит ракеты и выступает на различных мероприятиях о науке: PRO NRG FEST, TEDx. 

В 15 лет казахстанский школьник был отобран для летней программы в NASA Johnson Space Center и оказался самым молодым среди 50 участников со всего мира. 

“Сотрудники NASA считаются по статистике одними из самых интеллектуальных и возможность пообщаться с ними это уже большой опыт для меня. Также полезные контакты, дружба и возможность пощупать NASA изнутри будучи 15-летним школьником, который строил ракеты просто из бумаги, это невероятно”, — отметил Ерасыл. 

Ерасыл рассказал о том, как он увлекся космосом, о насущных проблемах в космической отрасли Казахстана и о планах на будущее.

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#дети маминой подруги
Инкар Демесинова Журналист
Сегодня, 12:05
387
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