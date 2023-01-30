Яму с мертвыми собаками продезинфицировали в Актау

Фото: Lada.kz

Специальная комиссия во главе с заместителем руководителя управления сельского хозяйства ознакомилась с обстоятельствами дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.

"Трупы животных доставили в специальный скотомогильник Мунайлинского района, где провели утилизацию и дезинфекцию современным средством "Глак". Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы", - заявили чиновники.

Напомним, видео с мёртвыми бродячими животными предоставили вечером 28 января местные зоозащитники.