Я могу поклясться, я не знал – последнее слово Байжанова на суде

Рассмотрение уголовного дела по обвинению Бишимбаева и Байжанова подходит к завершению. С заключительным словом выступает второй подсудимый – родственник экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Бакытжан Байжанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Главный вопрос – знал ли я, Байжанов, что на тот момент было совершено тяжёлое преступление – причинение смерти Салтанат? Я могу поклясться, я не знал. Если бы знал, не сделал бы ни одно из этих действий. Я не просто не понимал, даже не предполагал, что эти действия могут быть восприняты, как попытка скрыть преступление. Если бы я действительно осознанно помогал прятать следы ужасного преступления, то я бы не стал себя защищать. Я бы сам себя не простил", - сказал Байжанов в своём последнем слове.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).