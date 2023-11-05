Взявшего четырёхлетнюю дочь в заложники мужчину задержали в аэропорту Гамбурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали без сопротивления мужчину, прорвавшегося на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживавшего в салоне четырехлетнюю дочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент с заложниками исчерпан. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью", — сообщила полиция Гамбурга на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

"Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов без сопротивления", — подчеркивается в заявлении. "Судя по всему, ребенок не пострадал", — отметили в полиции.

Как пишет газета Bild, через 18 часов полиции Гамбурга удалось убедить 35-летнего этнического турка из федеральной земли Нижняя Саксония Зальмана Э. сдаться. Его четырёхлетняя дочь освобождена и передана бригаде врачей.

В субботу вечером мужчина проник в квартиру своей бывшей жены. По информации газеты, для установления контакта с ней он использовал рекламное объявление, размещенное женщиной в интернете. Используя фальшивый адрес электронной почты, он организовал встречу со своей ничего не подозревающей бывшей женой, похитил их дочь и отправился в аэропорт Гамбурга.