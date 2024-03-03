Взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле

Подземный газопровод взорвался в районе Султангази в Стамбуле. После взрыва на месте происшествия начался пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

К месту взрыва были сразу же направлены пожарные команды. Огнеборцам удалось справиться с возгоранием за 15 минут. Между тем очевидцы в соцсетях сообщили, что огонь затронул балконы расположенных поблизости домов.

Причина взрыва пока не известна. Предварительно, произошло короткое замыкание электрических проводов.