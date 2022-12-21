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kstnews.kz Вчера, 14:11
215
Вчера, 14:11
215
Фото: kstnews.kz

Выявить спекулятивных посредников в энергетической отрасли просят мажилисмены

Убрать посредников между энергетическими компаниями и потребителями просят депутаты фракции "Ак жол", передаёт BaigeNews.kz. Такой запрос генеральному прокурору и министру национальной экономики на заседании Мажилиса сделал Фуат Сатыбаев.

Он отметил, что 2022 год стал испытанием на прочность энергосистемы Казахстана. Критической точкой стало ЧС в Экибастузе.

"В Казахстане функционируют 37 ТЭЦ. Возраст двух третей из них составляет свыше 50 лет. Износ основного оборудования - 66%. Как известно, одним из основных производителей электроэнергии в Казахстане являются электростанции, расположенные в Экибастузе" – сообщил Фуат Сатыбаев.

Депутат подчеркнул, что большинство генерирующих электричество компаний в стране работают через посредников, которые ничего не производя, получают основную долю прибыли.

В своем депутатском запросе мажилисмен требует провести проверку в энергетической отрасли и выявить спекулятивных посредников. Чтобы деньги от потребителя шли напрямую к производителям энергии.


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#ТЭЦ #электроэнергия
BaigeNews.kz
Вчера, 14:11
215
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