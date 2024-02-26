Высаживать не будут, но штраф наложат – что грозит безбилетным школьникам

За безбилетный проезд несовершеннолетнего в общественном транспорте к ответственности могут привлечь его родителей. Об этом заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Согласно законодательным поправкам вводится административная ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта лиц, не достигших 16-летнего возраста. Водители автобусов будут обязаны довезти ребёнка, даже если он не оплатил проезд, до нужной ему остановки.

У официального представителя МВД РК поинтересовались, не повлечёт ли это увеличение количества безбилетных пассажиров.

Шынгыс Алекешев заверил, что у правоохранителей на этот вариант развития событий есть свой алгоритм действий.

"Данная норма повышает ответственность водителей, они теперь не могут насильно высадить детей из автобуса. Но могут обратиться в полицию и органы опеки и защиты. Совместно они будут выяснять, почему несовершеннолетний оказался в таком положении, проводить расследование", - сказал официальный представитель МВД на еженедельном брифинге ведомства.

Он добавил, что если в ходе расследования выяснится, что ребёнок оказался в такой ситуации из-за родителей, они не обеспечили его возможностью беспрепятственно передвигаться на общественном транспорте, будет рассматриваться ответственность отцов и матерей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, ранее Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев. Также вводится административная ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта лиц, не достигших 16-летнего возраста.