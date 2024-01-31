В Казахстане запретят высаживать детей из общественного транспорта

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал, что в Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заложена норма, которая защитит детей-безбилетников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас очень много фактов, когда маленьких детей, особенно учеников первых, вторых классов высаживают из автобусов. Зимой в морозные дни они замерзают. Например, в прошлом году в Караганде и других городах была аналогичная ситуация", - сказал Асхат Аймагамбетов.

По словам Аймагамбетова, депутаты в обновлённом законе предусмотрели новую норму касательно этого.

"Если рядом с ребёнком до 16 лет нет никого из взрослых, то его не могут высадить из автобуса. Это будет противозаконно. Мы рассматриваем и такие дополнительные нормы, которые защищают права детей", - пояснил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял в работу Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.