"Вы являетесь нашим ключевым партнёром в ЦА" — президент ФРГ о Казахстане

Фото: пресс-служба Акорды

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, подводя итоги встречи с Касым-Жомартом Токаевым, отметил, что Казахстан для Германии является ключевым партнёром в Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы являетесь ключевым партнёром в Центральной Азии. И на фоне нынешних событий, когда мы говорили о России, Китае, мы поддерживаем курс реформ здесь, в Казахстане, который был инициирован вами. Мы в Германии в курсе, что вы не только боретесь против коррупции, вы также отменили смертную казнь, восстановили Конституционный суд, укрепляете парламент. Я думаю, что это является подтверждением того, что вы следуете своему курсу. Мы привержены укреплению, продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном", — сказал президент ФРГ.

Франк-Вальтер Штайнмайер также отметил развитие экономических отношений между странами. Он добавил, что в Казахстане ведут свою деятельность многие германские компании.

"Я помню, что в последние годы совершил много визитов в Казахстан. Я очень тесно взаимодействовал в сфере развития сотрудничества между нашими странами, Центральной Азией и Европой. Вы абсолютно правы, я могу подтвердить ваши слова касательно статуса наших двухсторонних отношений. Мы не только оглядываемся на последний 30 лет дипломатических отношений, мы также оглядываемся на наши растущие экономические отношения".

Президент ФРГ выразил мнение о том, что необходимо развивать сотрудничество между научными учреждениями двух стран.

"Помимо экономических отношений я думаю, что мы также развиваем сотрудничество между нашими научными учреждениями, которые подкрепляют наше экономическое сотрудничество. Я думаю, что мы бы хотели инициировать сегодня новое сотрудничество между германскими научными учреждениями и казахстанскими".

До этого главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнёрства.