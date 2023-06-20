Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в Астане

Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Германии провели переговоры в Акорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

Была подчёркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зелёной энергетики и промышленности.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Были достигнуты договорённости о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня.