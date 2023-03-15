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Второй раунд сокращений: Meta уволит ещё 10 тысяч работников
Корпорация Meta Platforms, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp официально объявила о сокращении десяти тысяч сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle. В ноябре она уже объявляла об увольнении 11 тысяч работников, что стало самым масштабным в истории Meta сокращением штата.
Об этом сообщил генеральный директор Марк Цукерберг в электронном письме сотрудникам компании. Он назвал 2023 год "годом эффективности", заявив, что Meta планирует сократить расходы примерно на пять миллиардов долларов до 89–95 миллиардов долларов.
"Это будет сложно, но другого выхода нет. Мы попрощаемся с талантливыми и увлечёнными коллегами, которые были частью нашего успеха. Когда я говорил об эффективности в этом году, я сказал, что часть нашей работы будет включать в себя сокращение рабочих мест - и мы это предприняли для того, чтобы построить более экономичную, более технологичную компанию и повысить наши бизнес-показатели", - отметил Цукерберг.
Сокращение рабочих мест в первую очередь коснётся рекрутинговой команды Meta, а дальнейшие сокращения коснутся технических групп компании в конце апреля и бизнес-групп в конце мая. Еще пять тысяч открытых вакансий останутся незаполненными, сообщил технологический гигант.
Ранее в Meta заявили, что в последнем квартале 2022 года прибыль компании упала на четыре процента, хотя за год все равно превысила 23 миллиарда долларов.
К слову, акции Meta на бирже отреагировали на заявление компании ростом на 6,3 процента.
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