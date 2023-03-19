"Второй бюллетень избирателя" - для чего нужен экзитпол

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Именно они первыми узнают приблизительные результаты выборов. Интервьюеры, замеряющие общественное мнение на выходе из избирательных участков, уже стали неотъемлемой частью всех политических кампаний Казахстана. А их анонимные анкеты – "вторым бюллетенем избирателя".

Редакция BaigeNews.kz решила выяснить, какие вопросы задают интервьюеры избирателям, и готовы ли казахстанцы делиться с Экзитполом результатом своего тайного голосования.

За кого проголосовало большинство? Кто победил? А кто в меньшинстве? Интерес к исходу выборов появляется уже в первые минуты после голосования, едва избиратель опустил бюллетень в урну. Дабы не томить ни электорат, ни кандидатов трёхдневным подсчётом, однажды в Америке была опробована практика Экзитпол - опрос людей на выходе из избирательного участка после голосования.

Опыт США, впервые использованный на выборах губернатора штата Кентукки в 1967 году, пошёл в мир и достиг Казахстана в 1999 году. Опрос проводился во время первых всенародных президентских выборов.

Внеочередные выборы депутатов в Мажилис и местные маслихаты не стали исключением. Несколько социологических служб направили сотни интервьюеров во все уголки нашей страны выяснять, кому доверяют казахстанцы.

Сегодня, 19 марта, представители Экзитпола задают избирателям два главных вопроса – за какую партию они проголосовали и за кого из депутатов. Из личных данных просят озвучить возраст и национальность, анонимность в опросе - главное условие.

Интервьюер из Акмолинской области Айнагуль Шаймарденова планирует опросить сегодня 150 человек. Работа ведётся на одном участке, который отобрали для неё случайным образом. Менять пункты сбора голосов и переходить с одного на другой по правилам не положено.

"Моя работа заключается в том, чтобы фиксировать ответы избирателей. Они конфиденциальны. Мы не имеем права спрашивать у них их личные данные. Большинство людей соглашается работать с нами, если отказываются - то мы это фиксируем", - рассказала жительница города Степногорск Акмолинской области Айнагуль Шаймарденова.

Айнагуль Маратовна замеряет общественное мнение для Института Евразийской интеграции по заказу четырёх казахстанских СМИ.

"Сегодня я спрашиваю у респондентов, за какую партию они только что проголосовали на выборах, за какого кандидата в депутаты от своего округа и фиксирую их ответы в специальных бланках, а также ответ "против всех", - добавила представитель Экзитпола в Степногорске.

Асель Нурманова из села Заречное Костанайской области принимает участие в политических кампаниях третий год и уже видит разницу в проведении выборов, которая проявляется, в первую очередь, активностью избирателей

"Чувствуется, что с каждым годом интерес к выборам повышается, электорат стал активнее оставлять свои голоса. Рано утром приходят, в основном, пожилые люди, они вообще очень серьёзно относятся к выборам. После 10 часов начинают подходить казахстанцы помладше, а вечером активизируется молодёжь. Все люди реагируют на опрос по-разному, всякое бывает, но большинство всё же очень доброжелательно", - поделилась своими наблюдениями педагог сельской школы Асель Нурманова.

По её словам, представители Экзитпола проходят подготовку, инструктаж, после чего получают письменные инструкции. В каждом регионе назначается супервайзер, который контролирует работу интервьюеров и может прийти на помощь своим младшим коллегам в любое время.

"Для того, чтобы стать интервьюером для Экзитпола, необходимы такие качества, как коммуникабельность и стрессоустойчивость, говоря простыми словами – общительность и спокойствие. Я решилась на эту кампанию для опыта и практики", - говорит учительница из Костанайской области.

Случается так, что на одном участке работает несколько интервьюеров от разных организаций. Особенно в больших городах. Борьба за оперативный прогноз исхода выборов породила своеобразную конкуренцию на рынке социологических исследований.