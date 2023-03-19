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Лента новостей

Альберт Ахметов Сегодня, 17:50
107
Сегодня, 17:50
107
Фото: Альберт Ахметов

"Второй бюллетень избирателя" - для чего нужен экзитпол

Именно они первыми узнают приблизительные результаты выборов. Интервьюеры, замеряющие общественное мнение на выходе из избирательных участков, уже стали неотъемлемой частью всех политических кампаний Казахстана. А их анонимные анкеты – "вторым бюллетенем избирателя".

Редакция BaigeNews.kz решила выяснить, какие вопросы задают интервьюеры избирателям, и готовы ли казахстанцы делиться  с Экзитполом результатом своего тайного голосования.

За кого проголосовало большинство? Кто победил? А кто в меньшинстве? Интерес к исходу выборов появляется уже в первые минуты после голосования, едва избиратель опустил бюллетень в урну. Дабы не томить ни электорат, ни кандидатов трёхдневным подсчётом, однажды в Америке была опробована практика Экзитпол - опрос людей на выходе из избирательного участка после голосования.

Опыт США, впервые использованный на выборах губернатора штата Кентукки в 1967 году, пошёл в мир и достиг Казахстана в 1999 году. Опрос проводился во время первых всенародных президентских выборов.

Внеочередные выборы депутатов в Мажилис и местные маслихаты не стали исключением. Несколько социологических служб направили сотни интервьюеров во все уголки нашей страны выяснять, кому доверяют казахстанцы.

Сегодня, 19 марта, представители Экзитпола задают избирателям два главных вопроса – за какую партию они проголосовали и за кого из депутатов. Из личных данных просят озвучить возраст и национальность, анонимность в опросе - главное условие.

Интервьюер из Акмолинской области Айнагуль Шаймарденова планирует опросить сегодня 150 человек. Работа ведётся на одном участке, который отобрали для неё случайным образом. Менять пункты сбора голосов и переходить с одного на другой по правилам не положено.

"Моя работа заключается в том, чтобы фиксировать ответы избирателей. Они конфиденциальны. Мы не имеем права спрашивать у них их личные данные. Большинство людей соглашается работать с нами, если отказываются - то мы это фиксируем", - рассказала жительница города Степногорск Акмолинской области Айнагуль Шаймарденова.

Айнагуль Маратовна замеряет общественное мнение для Института Евразийской интеграции по заказу четырёх казахстанских СМИ.

"Сегодня я спрашиваю у респондентов, за какую партию они только что проголосовали на выборах, за какого кандидата в депутаты от своего округа и фиксирую их ответы в специальных бланках, а также ответ "против всех", - добавила представитель Экзитпола в Степногорске.

Асель Нурманова из села Заречное Костанайской области принимает участие в политических кампаниях третий год и уже видит разницу в проведении выборов, которая проявляется, в первую очередь, активностью избирателей

"Чувствуется, что с каждым годом интерес к выборам повышается, электорат стал активнее оставлять свои голоса. Рано утром приходят, в основном, пожилые люди, они вообще очень серьёзно относятся к выборам. После 10 часов начинают подходить казахстанцы помладше, а вечером активизируется молодёжь. Все люди реагируют на опрос по-разному, всякое бывает, но большинство всё же очень доброжелательно", - поделилась своими наблюдениями педагог сельской школы Асель Нурманова.

По её словам, представители Экзитпола проходят подготовку, инструктаж, после чего получают письменные инструкции.  В каждом регионе назначается супервайзер, который контролирует работу интервьюеров и может прийти на помощь своим младшим коллегам в любое время.

"Для того, чтобы стать интервьюером для Экзитпола, необходимы такие качества, как коммуникабельность и стрессоустойчивость, говоря простыми словами – общительность и спокойствие. Я решилась на эту кампанию для опыта и практики", - говорит учительница из Костанайской области.

Случается так, что на одном участке работает несколько интервьюеров от разных организаций. Особенно в больших городах. Борьба за оперативный прогноз исхода выборов породила своеобразную конкуренцию на рынке социологических исследований.

"Бывает несколько интервьюеров стоят на выходе из избирательного участка, поскольку Экзитпол могут проводить разные организации. Но мы не контактируем, каждый занят своей работой. К тому же могу сказать, что у нас нет дефицита респондентов, выборы сейчас проходят очень активно", - рассказала  Салима Дрманова из города Актобе и добавила, что результаты оперативного анонимного голосования Экзит-пол будут оглашены в ночь с 19 по 20 марта.

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#выборы 2023 #экзитпол
Альбина Халел Журналист
Сегодня, 17:50
107
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