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Вторая жизнь пластиковых крышек: житель Балхаша преобразил подъезд своего дома Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40
111

Вторая жизнь пластиковых крышек: житель Балхаша преобразил подъезд своего дома

Картины, панно и другие объекты интерьера создаёт из пластиковых крышек житель Балхаша. Подъезд его дома стал достопримечательностью в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области. 

Юрий Воробьёв – коренной балхашец. Ему 65 лет. В двухэтажном многоквартирном доме вместе с супругой живёт больше 20 лет.

"Всю жизнь работал слесарем, мастером на местном комбинате. В молодости увлекался резьбой по дереву. Выйдя на пенсию, стал собирать крышки от пластиковых бутылок и создавать из них картины, дорожки. Начал с двери нашего тамбура, затем украсил пол, потом стены. Так появились тигр, заяц, котёнок. Получается вроде хорошо, соседям нравится. Свой подъезд начал украшать четыре года назад", - рассказал мужчина.

О подъезде умельца в Балхаше знают многие. Некоторые даже приходят сюда фотографироваться.

"Я рад, что людям нравится. Делаю это от души. Хочу, чтобы у нас было красиво и уютно. На то, чтобы выложить пол из крышек в подъезд, у меня ушло около пяти дней. Крышки посадил на кафельный клей. Больше времени уходит на их сбор. В этом мне помогают друзья и знакомые. Иногда сам по городу собираю. Всего на подъезд у меня ушло около 60 тысяч крышек", - говорит мастер. 

Также умелец изготавливает переносные картины из крышек для родных. Он их сшивает между собой капроновыми нитями или леской.

"Крышек разных цветов сейчас очень много. Можно создать любую композицию. На самом деле, это не сложно. Главное – желание", – считает Юрий Воробьёв.

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Сегодня, 16:40
111
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