Вторая жизнь пластиковых крышек: житель Балхаша преобразил подъезд своего дома

Картины, панно и другие объекты интерьера создаёт из пластиковых крышек житель Балхаша. Подъезд его дома стал достопримечательностью в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Юрий Воробьёв – коренной балхашец. Ему 65 лет. В двухэтажном многоквартирном доме вместе с супругой живёт больше 20 лет.

"Всю жизнь работал слесарем, мастером на местном комбинате. В молодости увлекался резьбой по дереву. Выйдя на пенсию, стал собирать крышки от пластиковых бутылок и создавать из них картины, дорожки. Начал с двери нашего тамбура, затем украсил пол, потом стены. Так появились тигр, заяц, котёнок. Получается вроде хорошо, соседям нравится. Свой подъезд начал украшать четыре года назад", - рассказал мужчина.

О подъезде умельца в Балхаше знают многие. Некоторые даже приходят сюда фотографироваться.

"Я рад, что людям нравится. Делаю это от души. Хочу, чтобы у нас было красиво и уютно. На то, чтобы выложить пол из крышек в подъезд, у меня ушло около пяти дней. Крышки посадил на кафельный клей. Больше времени уходит на их сбор. В этом мне помогают друзья и знакомые. Иногда сам по городу собираю. Всего на подъезд у меня ушло около 60 тысяч крышек", - говорит мастер.

Также умелец изготавливает переносные картины из крышек для родных. Он их сшивает между собой капроновыми нитями или леской.