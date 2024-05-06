Всё это оплачено: на кампанию по разжиганию ненависти в соцсетях пожаловался Бишимбаев

Обращаясь к присяжным заседателям во время своего последнего слова, экс-министр Куандык Бишимбаев заявил, что на суд и присяжных заседателей оказывают давление посты в соцсетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Просто представьте на секунду моё положение, когда все органы власти ведут работу с обвинителями необъективным уклоном. В соцсетях идёт организованная кампания по разжиганию ненависти ко мне. В ход пошла откровенная ложь. Если раньше вам лгали о вытекшем глазе, то потом стали лгать о том, что я якобы сбил ребёнка на автомобиле. Всё это неправда", - сказал подсудимый.

По его словам, всё это делается с одной целью – возбудить у присяжных заседателей ненависть к нему и отклонить их от объективности. При этом он отметил, что дело приняло такой оборот, только из-за того, что он является бывшим министром.

"Я буду откровенным. Вы моя единственная надежда на объективность, а если бы это был не Бишимбаев на скамье подсудимых, не экс-министр, а другой обычный гражданин? Было бы столько лжи? Было бы столько очернения в социальных сетях? Обвиняли бы этого человека в столь тяжком преступлении без убедительных на то доказательств? Разве можно быть уверенным в тех обвинениях, которые мне выдвинуты при таких сомнительных доказательствах и осудить на длительный срок? Вы бы хотели такого суда для своих близких и такого освещения, такого огромного давления, которое оказывается на все органы следствия, суда, свидетелей?", - обратился к присяжным Бишимбаев.

В завершение он попросил их не идти на поводу у пропаганды.

"Вы вынуждены принимать решение в условиях жесточайшего давления социальных сетей. Всё это сделано искусственно, умышленно, умело организовано и оплачено. Всё это сделано, чтобы надавить на вас на суд. Не идите на поводу ни у кого. Руководствуясь вашей совестью, здравым смыслом и фактами, у вас есть право на своё мнение. Никто по закону не имеет права влиять на вас или заставить вас голосовать вопреки вашего мнения", - сказал он.

Он также напомнил о главном принципе суда с участием присяжных.

"Пожалуйста, помните главный принцип – любое сомнение толкуется в пользу обвиняемых, подсудимых. Этот принцип закреплен в нашем законе, в УПК", - подчеркнул Бишимбаев.

Стоит отметить, рассмотрение уголовного дела по обвинению Бишимбаева и Байжанова подходит к завершению. С заключительным словом выступил подсудимый – экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.