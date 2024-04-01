"Все удали". Переписку Байжанова и Бишимбаева зачитали в суде

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Адвокат стороны потерпевших огласил в суде протокол осмотра телефона Байжанова и озвучили его переписку с Бишимбаевым 9 ноября 2023 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"13:21 Бишимбаев: камеры все удали, все ночные удали.

13:21 Байжанов: хорошо.

13:23 Бишимбаев: все "Гастро" удали.

13:23 Бишимбаев: удали.

13:24 Байжанов: хорошо, все удаляю.

13:32 Бишимбаев: вернись.

13:32 Бишимбаев: нужно ее телефон найти.

13:37 Бишимбаев: Бахытжан.

14:02 Бишимбаев: в машине рубашка.

14:02 Бишимбаев: есть.

14:02 Бишимбаев: новое принеси.

14:02 Бишимбаев: отмени все банкеты.

14:03 Фото от Байжанова: осы ма? (Это?)

14:04 Бишимбаев: да.

14:30 Бишимбаев: заедь в ЦКЗ Казахстан.

14:30 Бишимбаев: там Салтино пальто вчера осталось.

14:30 Байжанов: хорошо.

14:30 Бишимбаев: слева от входа.

14:30 Бишимбаев: гардероб.

14:35 Бишимбаев: а телефон не выключай.

14:35 Бишимбаев: домой отвези.

14:35 Байжанов: хорошо", - зачитал адвокат.

Ранее сообщалось, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

В ходе судебного разбирательства, Куандык Бишимбаев сказал, что ему было очень сложно осознать смерть Салтанат. Он также заявил, что вынужден себя защищать сам.