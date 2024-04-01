Я вынужден себя защищать: Бишимбаев выступил в суде

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Экс-министр выступил на заседании, передаёт BaigeNews.kz.

"С момента моего задержания родственники (Нукеновы-прим.редакцией) устроили активную пиар-кампанию по искажению всех фактов, что произошло. Я вынужден себя защищать. Нет смысла врать. На протяжении пяти месяцев меня называют извергом, я выбил ей глаз, у нее пробит череп. Все это не соответствует действительности. И вы в этом убедитесь. Этот ажиотаж: вот он бывший министр, он такой…Пять месяцев против меня формируется предубеждения. У меня не было возможности рассказать. Вернее, она была, когда я решился, вы тоже должны меня понять в каком состоянии находился, не имея возможности ответить ни на одно обвинение, ни на один искаженный факт", - сказал Бишимбаев на суде.

Далее он стал рассказывать о знакомстве с Салтанат Нукеновой. По его словам, он узнал о Нукеновой от знакомой, которая прошла консультацию у Салтанат. На тот момент у Нукеновой был молодой человек, и она готовилась к свадьбе, утверждает Бишимбаев.

"Я увидел ее в Instagram. Девушка, которая проходила у нее консультацию, рассказала о ней. Мне было любопытно, что такое астрология и как выглядят астрологи. Я попросил показать. Я ожидал увидеть бабушку лет 50-60. В общем больше человека похожего на шамана. Я увидел девушку. Полистал Instagram. Увидел, что у нее есть молодой человек. Это все происходило в мае, июне 2022 года. Моя знакомая сказала, что это ее молодой человек, и судя по всему, они собираются пожениться. Что они дружат полтора года. Я просто порадовался. Увидел красивого человека и подумал: "Как прекрасно, что люди встречаются, женятся, создают семьи и т.д". На какое-то время мой интерес оставался зрительным, я просто наблюдал за ее постами", - сказал Бишимбаев.

Далее он пытался записаться, но узнал, что Нукенова не принимает мужчин.

"К концу августа знакомая сообщила, что у нее расстроилась свадьба. И я увидел в этом возможность познакомиться. Попросил другого человека (записаться-прим.редакцией), который более общительный. Девушка по имени Камила. Я попросил ее записаться. И в процессе сказать, что у нее есть друг, товарищ, который тоже хотел бы прийти. Чтобы сказала, у него нет каких-то задних мыслей относительно вас. Мне было любопытно увидеться, познакомиться".

В тот момент Бишимбаев находился на турнире с сыном в Москве. Ему позвонила Камила, которая была на приеме у Салтанат. Нукенова сообщила Камиле, что действительно рассталась с парнем. У нее сорвалась свадьба, которая намечалась.

Камила же сказала о Бишимбаеве. О том, что он хочет с ней познакомиться. Салтанат и Куандык поговорили по телефону. Они договорились, что по приезду она может провести прогноз.

Далее Бишимбаев вернулся в Казахстан. Нукенова же какое-то время не хотела проводить консультацию. Бишимбаев написал о симпатиях к ней.

"Она пару дней молчала. На третий день ответила: "Да, если вы хотите, можем встретиться". Мы 5 или 6 сентября встретились. Заехал за ней домой. Поехали поужинать в ресторан, пообщались пять часов. Астрология заняла минут 30-40. Было видно, что она эмоционально подавлена. Разрыв, несостоявшаяся свадьба на ней как-то достаточно болезненно сказались. Она делилась этим", - рассказал Бишимбаев.

Ранее сообщалось, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

В ходе судебного разбирательства, Куандык Бишимбаев сказал, что ему было очень сложно осознать смерть Салтанат.