Возврат исторических артефактов и культурных ценностей в Казахстан обсудила Аида Балаева с коллегой из России

Министр культуры и информации РК Аида Балаева принимает участие в IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия состоялась её встреча с коллегой из РФ Ольгой Любимовой. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Любимова отметила особую важность встречи.

"У Казахстана и России огромный потенциал для совместной работы и обмена опытом. Для нас это не просто важная, а долгожданная встреча", - сказала она.

Стороны обсудили сотрудничество в области культуры.

"Благодаря дружественным взаимоотношениям культурно-гуманитарные связи между нашими странами развиваются на высоком уровне и являются связующим мостом между двумя народами, - отметила Аида Балаева, озвучив ряд приоритетных направлений, взаимодействие в которых казахстанская сторона предлагает усилить. - Особый интерес вызывает сотрудничество в сфере музейного дела, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников казахстанских музеев. Актуален вопрос возврата исторических артефактов и культурных ценностей в Казахстан. Это также касается и киноархивов Госфонда".

Любимова пообещала изучить вопрос и оказать возможное содействие.

Она также подчеркнула исключительное значение передачи архивов Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, связанных с Казахфильмом.

"Это огромное и замечательное наследие, которое для Казахстана имеет особенный смысл. Мы это прекрасно понимаем и будем решать этот затянувшийся вопрос", - отметила министр культуры РФ.

Она также предложила рассмотреть вопрос реализации совместного проекта по развитию сферы театрального искусства посредством организации гастролей Московского художественно-общедоступного театра имени Чехова, отметившего в этом году свой 125-летний юбилей.4

В ходе встречи стороны обсудили возможности развития казахстанско-российского детского творчества, создания детских центров и музеев, обмена опытом в библиотечном деле, в сфере креативных индустрий, рассмотрели вопросы, касающиеся Евразийской академии кинематографических искусств, проведения фестиваля культуры народов стран СНГ.

Одной из ключевых тем также стала активизация научной работы с привлечением студентов - археологов и историков.

"В Казахстане действует 12 уникальных музеев-заповедников. Это не только всемирно известный мавзолей Ходжи-Ахмеда Яссауи, но и другие ценные объекты культурного наследия нашего народа. Нам было бы интересно организовать проекты научного волонтёрства на этих объектах посредством приглашения молодых российских учёных для изучения, проведения работ, написания научных трудов по этой тематике", - отметила Балаева.

Все предложения казахстанского министра культуры и информации вызвали живой интерес и поддержку со стороны российской коллеги.

Встреча двух министров подчеркнула важность сотрудничества и обмена опытом, способствующих укреплению и развитию культурно-гуманитарных связей между странами.