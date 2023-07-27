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Возвращены активы на 94 миллиарда тенге: Токаев принял главу АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Baigenews.kz.
Глава ведомства проинформировал Токаева об успешном прохождении взаимной оценки на соответствие стандартам ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Он также сообщил, что Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег;
информировал, что правительством утвержден комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.
С начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 миллиарда тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).
В целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.
В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы.
Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 миллиарда тенге, заблокировано свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов.
В 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.
Глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.
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