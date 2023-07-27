Возвращены активы на 94 миллиарда тенге: Токаев принял главу АФМ

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Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Baigenews.kz.

Глава ведомства проинформировал Токаева об успешном прохождении взаимной оценки на соответствие стандартам ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Он также сообщил, что Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег;

информировал, что правительством утвержден комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.

С начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 миллиарда тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).

В целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.

В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы.

Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 миллиарда тенге, заблокировано свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов.

В 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.



Глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.