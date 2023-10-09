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Возможности упрощения визового режима для казахстанцев обсудил глава МВД с коллегами в Брюсселе

Сегодня, 10:17
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Polisia.kz Сегодня, 10:17
Сегодня, 10:17
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Фото: Polisia.kz

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов встретился с европейскими  коллегами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Казахстанская делегация посетила Бельгию, Данию и Германию. В Брюсселе министр внутренних дел РК Ержан Саденов обсудил с европейскими коллегами вопросы укрепления сотрудничества в миграционной сфере, а также возможности упрощения визового режима для граждан Казахстана.

Также во время встречи стороны рассмотрели основные направления взаимодействия в противодействии организованной преступности, в том числе торговле людьми и незаконному обороту наркотиков, а также интернет-мошенничеству.

Участники встречи договорились о тесном сотрудничестве и обмене опытом для регулярного повышения квалификации сотрудников полиции.

Отмечается, что казахстанская полиция находится в процессе глубокой трансформации, и для этого МВД подробно изучает передовой опыт других стран с развитой клиентоориентированностью правоохранительных органов.

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