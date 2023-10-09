Возможности упрощения визового режима для казахстанцев обсудил глава МВД с коллегами в Брюсселе
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Министр внутренних дел РК Ержан Саденов встретился с европейскими коллегами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Казахстанская делегация посетила Бельгию, Данию и Германию. В Брюсселе министр внутренних дел РК Ержан Саденов обсудил с европейскими коллегами вопросы укрепления сотрудничества в миграционной сфере, а также возможности упрощения визового режима для граждан Казахстана.
Также во время встречи стороны рассмотрели основные направления взаимодействия в противодействии организованной преступности, в том числе торговле людьми и незаконному обороту наркотиков, а также интернет-мошенничеству.
Участники встречи договорились о тесном сотрудничестве и обмене опытом для регулярного повышения квалификации сотрудников полиции.
Отмечается, что казахстанская полиция находится в процессе глубокой трансформации, и для этого МВД подробно изучает передовой опыт других стран с развитой клиентоориентированностью правоохранительных органов.
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