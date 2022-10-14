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  • Возможность безвизового въезда казахстанцев во Вьетнам обсудил Смаилов с Во Тхи Ань Суан
t.me/KZgovernment Сегодня, 16:00
115
Фото: t.me/KZgovernment

Возможность безвизового въезда казахстанцев во Вьетнам обсудил Смаилов с Во Тхи Ань Суан

Вопросы углубления экономического и социально-культурного сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в сферах торговли, транзита и логистики, туризма, сельского хозяйства.

Премьер-министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Казахстан и Вьетнам наладили конструктивный диалог и достигли высокого уровня двустороннего взаимодействия.

По его словам, за последние семь лет товарооборот между странами увеличился в два раза. Этому способствовало подписание в 2015 году Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.

"При этом мы готовы уже сейчас нарастить казахстанский экспорт более чем на 500 миллионов долларов по 90 наименованиям товаров", — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем Смаилов поднял вопрос предоставления казахстанским гражданам возможности безвизового въезда во Вьетнам, что окажет положительный эффект на развитие торговли и туризма между странами.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что значительный интерес для Казахстана представляет расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в сфере рисоводства.

"Научные исследования и современные вьетнамские технологии возделывания этой культуры могут быть полезны для нашей страны. Мы готовы приступить к практическому сотрудничеству с вьетнамскими коллегами в данном направлении", — отметил он. 

Со своей стороны Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что Вьетнам уделяет большое внимание вопросам укрепления сотрудничества с Казахстаном.

"Доверительный политический диалог между нашими странами является основой для дальнейшего расширения двустороннего партнерства. Казахстан занимает важное географическое положение – соединяет крупные мировые рынки. Мы готовы рассмотреть конкретные предложения для совместной работы во всех взаимовыгодных направлениях", — сказала Во Тхи Ань Суан.

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#политика #экономика #Вьетнам #Алихан Смаилов
Сегодня, 16:00
115
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