Восточный экспресс: Автомобиль с топчаном и мигрантами выявили в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

Необычный топчан на колёсах с мигрантами внутри выявили жамбылские полицейские при проведении ОПМ "Осторожно – дети!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В "ГАЗели", переоборудованной под дощатую кровать, находились 12 пассажиров, включая пятерых детей.

В отношении водителя правоохранители составили административные протоколы по части 5 статьи 590 и части 7 статьи 590 КоАП РК - "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Вместе с тем, у гражданина имеются несколько неоплаченных штрафов в Республике Казахстан. Машина стоит в аресте.