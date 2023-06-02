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  • Восточный экспресс: Автомобиль с топчаном и мигрантами выявили в Жамбылской области
polisia.kz Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20
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Фото: polisia.kz

Восточный экспресс: Автомобиль с топчаном и мигрантами выявили в Жамбылской области

Необычный топчан на колёсах с мигрантами внутри выявили жамбылские полицейские при проведении ОПМ "Осторожно – дети!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В "ГАЗели", переоборудованной под дощатую кровать, находились 12 пассажиров, включая пятерых детей.

В отношении водителя правоохранители составили административные протоколы по части 5 статьи 590 и части 7 статьи 590 КоАП РК - "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Вместе с тем, у гражданина имеются несколько неоплаченных штрафов в Республике Казахстан. Машина стоит в аресте.

"Установлено, что водитель и пассажиры являются гражданами соседнего государства и ехали в Россию на заработки. О чём они только думали, выезжая в такой дальний путь на незаконно переоборудованном авто. Главное, что данный факт выявлен и мы предотвратили негативный исход безответственного поступка. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку. Во время службы ежедневно сталкиваемся с разного рода ситуациями. И не устаём повторять, уважаемые участники дорожного движения, строго соблюдайте ПДД! Не стоит думать, что вам повезёт и в этот раз или ничего страшного не случится. Никто не застрахован, может произойти всё, что угодно! Поймите, что каждый из вас ответственен за безопасность на дорогах!", – отметил и.о. командира батальона патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области Даулетбек Джангабылов.

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Сегодня, 14:20
256
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