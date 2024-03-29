Восемь тысяч деревьев погибло в дендропарке Шымкента

В дендрологическом парке Шымкента, три года выживавшем без поливной воды, погибло около восьми тысяч деревьев. Проблема возникла из-за того, что при строительстве развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова обрезали трубы. Ситуацию обсудили на общественном совете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Дендропарк Шымкента уже три года без воды. Если в этом году там снова не будет полива, вероятно, деревья высохнут. Лето у нас жаркое. Нужно решить этот вопрос", - сказал член общественного совета Шымкента говорит Мырзахмет Сынабаев.

По словам директора дендрологического парка Гульнары Сапарымбет, главный канал, откуда поступает вода, несколько лет не видел ремонта. Кроме того, во время строительства дороги были отрезаны трубы. В этом году вопрос должен решиться.

"Канал БМК уже несколько лет не ремонтировали, но сейчас его привели в порядок. В этом году мы получаем воду в нужном объёме, проблем не должно быть", - сказала Сапарымбет.

От отсутствия поливной воды пострадали деревья. Дендропарк обследовала комиссия. Она обнаружила около 8 тысяч высохших насаждений.

"Много засохло, не будем это скрывать. К нам пришла спецкомиссия, провели экспертизу. Я ещё когда заступила в должность, в декабре 2022 года, составила акт, что 8 тысяч деревьев гибнут. Сейчас мы убираем до 40 процентов высохших насаждений", - сообщила директор дендрологического парка.

Готовится документ, в рамках которого в парке Шымкента планируют провести поливную систему, которая охватит всю территорию и увеличит генофонд редких деревьев.