Вопрос возврата незаконно приобретённых активов поднял Токаев на совещании в Акорде

Сегодня, 19:11

Сегодня, 19:11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросу возврата незаконно приобретённых активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель администрации президента Олжас Бектенов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство Генеральной прокуратуры.

Главе государства доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращённых государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

В заключение президентом был дан ряд поручений.