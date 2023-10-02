Вопрос возврата незаконно приобретённых активов поднял Токаев на совещании в Акорде
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросу возврата незаконно приобретённых активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель администрации президента Олжас Бектенов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство Генеральной прокуратуры.
Главе государства доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращённых государству активов для целей развития страны.
Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.
В заключение президентом был дан ряд поручений.
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