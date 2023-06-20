Вооружённую разборку между двумя ОПГ пресекли в Усть-Каменогорске - КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

КНБ совместно с органами внутренних дел в Усть-Каменогорске пресечена запланированная криминальная разборка между двумя противоборствующими преступными группами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в ходе операции более 20 участников были задержаны около одного из кафе города, куда отдельные из них прибыли с оружием.

"У подозреваемых лиц изъято 2 пистолета "Макарова", травматический пистолет, ружье, "обрез гладкоствольного ружья", светошумовая граната и две единицы холодного оружия", – говорится в сообщении.

Отметим, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.