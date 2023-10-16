Волонтёр из Костаная спасла раненого беркута

Волонтёры ОО "Надежда плюс kst" спасли раненого беркута по кличке Орёл. Они просят неравнодушных людей помочь увезти птицу в зоопарк Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Наша газета".

За волонтёром Анастасией Сериковой закрепилась слава главной помощницы диким животным и птицам. На счету приюта — спасённые лебеди, а в прошлом году совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира здесь спасли пеликана. Со степным беркутом Анастасия ухаживала впервые. Он появился в приюте в конце августа.

"Мне позвонили и сказали, что нашли орла в Актюбинской области. Я была удивлена. Эти люди нашли раненую птицу и не знали куда обратиться, потому что в Актюбинской области нет подходящих специалистов. У птицы было серьёзно ранено крыло и на тот момент не было понятно, сможет ли она в будущем самостоятельно летать. Поэтому беркута привезли к нам", — рассказала Анастасия Серикова.

Волонтёрам повезло найти в Костанае ветеринара, который имеет большой опыт в лечении птиц.

"Павел Сергеевич Фридман оказал первую медицинскую помощь Орлу. После осмотра врач пришёл к выводу, что птица никогда больше не сможет летать. Крыло со временем атрофируется, и будет доставлять ему дискомфорт. У птицы долгое время была открытая рана. Павел Сергеевич сделал всё, чтобы птице было комфортно и ей ничего не беспокоило. Нам было важно это сделать, потому что при малейшем движении у беркута начиналось воспаление", — добавила Анастасия Серикова.

Она рассказала о характере и повадках птицы. По словам девушки, беркут очень умный, спокойный и избирательно относится к еде.

"Куриное филе явно ему не по душе. Оно может днями лежать, и беркут к нему не притронется. А вот говяжьи субпродукты он очень любит. Сердце, печень, почки, все это удовольствие не из дешёвых, но птица ест только их", — отметила девушка.

Сейчас волонтёры готовят документы для передачи птицы Карагандинскому зоопарку. Они просят неравнодушных людей помочь с перевозкой птицы в Караганду. Сделать это можно только на крупном личном транспорте с сопровождающим.