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  • Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны
Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны Сегодня, 16:46
305
Сегодня, 16:46
305

Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны

Видео из соцсетей, на котором запечатлена груда военных каск в отдом из пунктов приёма металла в Шымкенте, вызвало ажиотаж в соцсетях. В Министерстве обороны РК прокомментировали ролик, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях распространяется видео о сдаче военных касок на металлолом. Сообщаем, что данные военные каски не принадлежат министерству обороны. Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях ВС РК нет", - сказано в официальном сообщении.

 

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#Минобороны
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:46
305
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