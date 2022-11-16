Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны

Видео из соцсетей, на котором запечатлена груда военных каск в отдом из пунктов приёма металла в Шымкенте, вызвало ажиотаж в соцсетях. В Министерстве обороны РК прокомментировали ролик, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях распространяется видео о сдаче военных касок на металлолом. Сообщаем, что данные военные каски не принадлежат министерству обороны. Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях ВС РК нет", - сказано в официальном сообщении.