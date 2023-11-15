Военнослужащим и солдатам-срочникам запрещено играть в азартные игры – министр обороны РК

В Министерстве обороны Казахстана запретили военнослужащим и солдатам-срочникам играть в азартные игры. Это же правило будет распространяться на резервную воинскую службу, которую планируют создать в Казахстане в 2025 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министра обороны РК Руслана Жаксылыкова.

"В последних изменениях в уставах ВС РК чётко определено: военнослужащим и солдатам срочной службы, к категории которой как раз будет и относиться наш служащий по резерву, запрещено играть в азартные игры. А офицерскому составу – воздержаться. Поэтому эти же нормы будут распространяться на резервистов", - сказал министр обороны Руслан Жаксылыков.

Министр подчеркнул, что лудомания - это больной вопрос казахстанского общества в целом.

"Вы знаете, как таковой методики определения лудомании на сегодняшний день нет, она только нарабатывается. У нас достаточно большое количество вопросов, связанных с лудоманией, не только среди молодого пополнения, но и среди военнослужащих по контракту, и в офицерском составе. И вы знаете, что это болезнь есть в гражданском обществе. Как её можно определить? Имеем ли мы законное право вмешиваться в частную личную жизнь? Через что играет? Через компьютер, через сотовый телефон? Для того, чтобы иметь доступ к его базе данных нам необходимо возбуждать уголовное дело, чтобы органы правопорядка имели доступ к его личным данным", - отметил он.

Министр вспомнил прошлогодний случай, когда казахстанские военнослужащие были замечены в казино. По его словам, все они были уволены из состава вооружённых сил.