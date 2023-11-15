Военнослужащим и солдатам-срочникам запрещено играть в азартные игры – министр обороны РК
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В Министерстве обороны Казахстана запретили военнослужащим и солдатам-срочникам играть в азартные игры. Это же правило будет распространяться на резервную воинскую службу, которую планируют создать в Казахстане в 2025 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министра обороны РК Руслана Жаксылыкова.
"В последних изменениях в уставах ВС РК чётко определено: военнослужащим и солдатам срочной службы, к категории которой как раз будет и относиться наш служащий по резерву, запрещено играть в азартные игры. А офицерскому составу – воздержаться. Поэтому эти же нормы будут распространяться на резервистов", - сказал министр обороны Руслан Жаксылыков.
Министр подчеркнул, что лудомания - это больной вопрос казахстанского общества в целом.
"Вы знаете, как таковой методики определения лудомании на сегодняшний день нет, она только нарабатывается. У нас достаточно большое количество вопросов, связанных с лудоманией, не только среди молодого пополнения, но и среди военнослужащих по контракту, и в офицерском составе. И вы знаете, что это болезнь есть в гражданском обществе. Как её можно определить? Имеем ли мы законное право вмешиваться в частную личную жизнь? Через что играет? Через компьютер, через сотовый телефон? Для того, чтобы иметь доступ к его базе данных нам необходимо возбуждать уголовное дело, чтобы органы правопорядка имели доступ к его личным данным", - отметил он.
Министр вспомнил прошлогодний случай, когда казахстанские военнослужащие были замечены в казино. По его словам, все они были уволены из состава вооружённых сил.
"Да, кто-то будет говорить про гражданские права, но в случае с воинской службой и в части, касающейся службы в резерве, в законе чётко определено: воинская служба – это особый вид государственной службы, который на нас налагает особую ответственность. Помимо всего, в уставах вооружённых сил республики, утверждённых верховным главнокомандующим, нашим президентом, чётко определено, что в связи со спецификой воинской службы, ряд гражданских прав и свобод изымаются на период воинской службы. Давайте вместе с вами бороться с этим", - добавил он.
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