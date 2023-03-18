- Министерство культуры и TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза 15:50 137
- Водородные технологии и лучшую британскую говядину планируют поставлять в Казахстан 15:27 146
- Правительство Казахстана настроено на дальнейшее взаимодействие с Великобританией — Смаилов 15:01 189
- Новые дома построят для пострадавших от паводка в Актюбинской области 14:42 216
- Человек сгорел в строительном вагончике в Павлодаре 14:31 330
- Токаев принял министра иностранных дел Великобритании 14:11 357
- Казахстанские пользователи ВК и Telegram пожаловались на сбои 14:03 430
- 100 дней в кресле акима: что думают астанчане о работе Жениса Касымбека 14:00 310
- Крупную партию рыбы изъяли туркестанские полицейские 13:10 434
- Крыша течёт, стены рушатся: в "Астана Арена" не раскрыли расходы на ремонт 12:25 510
- Почему казахи не учат родной язык: реальные истории русскоговорящих казахов 12:20 435
- Рыбакина стала восьмой ракеткой мира 12:04 344
- Казахстанским медучреждениям дадут свободу выбора поставщиков информсистем 11:49 413
- Министр иностранных дел Великобритании прилетел в Астану 11:32 392
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 11:03 612
- Где и когда будет построен завод по утилизации ПХД-отходов в Акмолинской области 10:30 409
- В этом году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ 10:21 401
- В Турции выпустили книгу о февральском землетрясении 10:15 402
- Илон Маск обещал раскрыть секрет о рекомендациях в Twitter 09:11 389
- Рыбакина разгромила первую ракетку мира в США 08:40 580
- Возможное ухудшение качества воздуха ожидает жителей четырёх городов 08:23 411
- В Алматинской области школьница родила ребёнка от 54-летнего соседа 07:45 751
- YouTube разблокировал канал Дональда Трампа 06:24 592
- Двоих осуждённых освободили из колонии по решению Верховного суда 05:02 577
- В Астане 3000 домбристов одновременно исполнили казахский кюй 04:12 703
- Около полусотни дачных домов подтопило в Уральске 03:25 480
- Бывший пожарный подал иск к ДЧС Астаны 02:46 666
- Сколько вкладчиков Отбасы банка получат максимальную сумму компенсации по депозитам 01:18 520
- В Казахстане наступил день тишины перед выборами 00:30 501
- Два дома, 12 дворов подтоплены в посёлке Каратал в Актюбинской области 17.03.2023 520
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 741
- Школьник при странных обстоятельствах скончался в Алматинской области 17.03.2023 706
- Мобильное приложение для водителей Sapar доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore 17.03.2023 598
- Как правильно подать жалобу на работодателя, рассказал эксперт 17.03.2023 594
- Река смыла созданный спасателями вал и устремилась в село в Актюбинской области 17.03.2023 551
- Власти Турции оценили ущерб от землетрясений 17.03.2023 570
- Автомобиль врезался в остановку в Аркалыке 17.03.2023 562
- Нарушения в работе ТЭЦ Семея выявил Антикор 17.03.2023 553
- Укол на вырост: дети с редким заболеванием бесплатно получили современное лекарство 17.03.2023 755
- Как избирательные участки Астаны готовятся к выборам 17.03.2023 777
- В контрабанде авто из России подозревают жителя Атырауской области 17.03.2023 724
- Сколько ТРЦ построили в Казахстане 17.03.2023 522
- Курс доллара резко снизился в Казахстане 17.03.2023 620
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 716
- В Казахстане могут появиться День матери и День отцов 17.03.2023 626
- Выборы: фамилии некоторых кандидатов в бюллетенях будут зачёркнуты . Что это значит? 17.03.2023 655
- Законопроект "О масс-медиа": что изменили в документе после обсуждения с журналистами 17.03.2023 578
- Казахстанец взял "серебро" этапа Кубка мира по фристайлу-могул в Алматы 17.03.2023 613
- Пиджак покойного политика Жириновского выставили на продажу за 1,5 млн тенге 17.03.2023 686
- Сколько женщин-руководителей в Казахстане 17.03.2023 617
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 924
- В Казахстане запустили "горячую линию" по жестокому обращению с животными 17.03.2023 609
- Морозы вернутся в Казахстан 17.03.2023 726
- Сельчане в Павлодарской области сами построили мост через реку 17.03.2023 776
- КТЖ запустил спецпоезд для доставки интернет-покупок из Китая 17.03.2023 711
- Рамзан Кадыров назначил свою дочь куратором здравоохранения Чечни 17.03.2023 824
- В Казахстане завершается предвыборная агитация. Что грозит за нарушение "тишины" 17.03.2023 689
- Обезвредивших подростка с топором школьников в СКО наградили полицейские 17.03.2023 765
- 23 нарушения перед выборами зафиксировала Генпрокуратура 17.03.2023 743
- Сколько человек наказали за нарушения в сфере религии, рассказали в акимате Алматы 17.03.2023 665
- В Казахстане хотят разрешить экспорт лука по квотам 17.03.2023 742
- Казахстан должен стать приоритетом внешней политики Британии - иноСМИ 17.03.2023 694
- Садилась на детей, била кулаками: на няню детсада в Балхаше завели уголовное дело 17.03.2023 913
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 647
- Сильное село – основа безопасности страны 17.03.2023 528
- В ВКО откроют крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии 17.03.2023 635
- Что выявили проверяющие на Усть-Каменогорской ТЭЦ, рассказал аким ВКО 17.03.2023 784
- На пенсию в 64: В Париже вспыхнули беспорядки после повышения пенсионного возраста 17.03.2023 635
- 19 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным 17.03.2023 627
- Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки 17.03.2023 1278
- Подпольное казино выявили в Атырауской области 17.03.2023 764
- Усиление защиты прав казахстанцев 17.03.2023 505
- Казахстанцы начали получать компенсации по депозитам 17.03.2023 854
- В Казахстане выявили около 100 новых случаев COVID-19 за сутки 17.03.2023 665
- Школьный бухгалтер в ВКО потратил на азартные игры девять миллионов тенге 17.03.2023 1177
- Снять агитплакаты и сдать их на переработку намерен член партии "Байтақ" Аслан Кульмагамбетов 17.03.2023 779
- Специальная экономическая зона "G4 City" появилась в Алматинской области 17.03.2023 787
- Елена Рыбакина добилась исторического достижения на "Мастерсе" в США 17.03.2023 1043
- Уроженец Казахстана ввел в ступор Исраэля Адесанью 17.03.2023 768
- Алматинца оштрафовали за мат на борту самолета 17.03.2023 764
Водородные технологии и лучшую британскую говядину планируют поставлять в Казахстан
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, находясь с рабочим визитом в Астане, рассказал о том, в каких сферах его страна намерена взаимодействовать с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz.
Клеверли признался, что очень горд тем, что британские компании и институты, а также британский опыт играют большую роль в поддержке Казахстана в его построении стратегических секторов на протяжении 31 года, включая нефтегазовые проекты.
Он отметил отличное партнёрство в сфере высшего образования, с университетами, а также новый кампус в Алматы, национальную авиакомпанию Air Astanaи и МФЦА, который работает на основе английского права и поддерживается английскими судьями.
"Сегодня наше торгово-инвестиционное партнерство диверсифицируется. Казахстан имеет огромные ресурсы в редкоземельных металлах, вы играете огромную роль в продовольственной безопасности. Это те сферы, которые мы бы хотели укрепить наше партнёрство. Очень рад отметить, что мы подписали меморандумы по продвижению партнёрства в рамках редкоземельных металлов и критически важного сырья. Мы будем проводить лучшую британскую говядину в Казахстан. А также ведущие технологии Великобритании по углеродной нейтральности помогут диверсифицировать и расширит зеленую экономику наших стран", — сказал Клеверли.
Он также подчеркнул, что Великопбритания планирует расширить партнёрство между двумя странами, чтобы объединить наилучшие практики Казахстана и Великобритании.
"Также мы подписали меморандум об обмене опытом в водородных технологиях. Кроме того, я узнал о видении Казахстана развить англоязычный хаб для высшего образования в этом регионе полных амбициозной молодежи. Мы бы хотели помочь вам достичь этой цели", — отметил глава британского МИДа.
Он также поделился мнением, что образование всегда было одним из важнейших столпов в партнёрстве между двумя странами.
"Треть ваших стипендиатов программы "Болашак" выбирают обучение в Великобритании и наши контакты между нашими народами никогда не были настолько сильны как сейчас. Тысячи стипендиатов "Болашак" и Chevening которые будут вести будущее Казахстана и Великобритании, они приобретают важное знание и навыки, обучаясь в наших университатах. Соединенное Королевство гордится возможностью быть вашим другом. Мы хотели бы остаться надёжным другом Казахстана и в будущем", — сказал Заявил Клеверли.
Напомним, министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли находится в Астане со своим первым рабочим визитом
В беседе с главой британского внешнеполитического ведоства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского Правительства посетить Казахстан в любое удобное для него время.
-
Trend news
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 11:03 600
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 737
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 922
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2118
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7042
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 915
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 946
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 899
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4099
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 854
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 5974
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3087
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1496
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18122
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3761
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2863
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1785
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2696
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20205
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2503
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1902
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1687
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1877
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5946
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10517
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2179
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3409
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2554
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14953
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2603
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2144
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1932
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4970
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2323
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3898
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3744
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5783
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10880
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2387
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3250
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35996
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2361
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2679
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3284
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2551
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5682
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3566
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3226
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6811
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3671
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2807
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2991
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13545
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2968
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12706
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15970
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3288
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4781
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2302
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8234
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17564
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26533
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4596
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3389
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4663
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2978
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3303
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43853
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2980
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4807
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6572
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12117
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4166
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28377
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4940
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 5168
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3763
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 6095
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39916
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4895
-
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 715
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 645
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 659
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 924
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 798
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 687
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1269
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 788
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1099
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1200
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1158
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1227
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6071
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1356
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1427
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1445
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1627
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1394
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2124
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1572
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1629
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2307
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1970
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1784
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2501
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2419
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2316
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2080
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2945
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3253
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2834
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3721
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3487
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2949
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3230
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3667
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2954
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3796
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3838
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3761
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4317
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3237
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3566
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3683
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4134
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3987
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4565
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4250
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3900
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3591
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3722
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4098
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4588
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4682
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4794
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4593
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5116
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5328
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4471
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4940
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4395
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4096
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4403
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4420
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4637
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5153
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5128
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4163
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5940
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4679
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5173
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4666
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5052
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5185
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5053
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4461
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4224
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4952
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4929
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4666