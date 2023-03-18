Водородные технологии и лучшую британскую говядину планируют поставлять в Казахстан

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, находясь с рабочим визитом в Астане, рассказал о том, в каких сферах его страна намерена взаимодействовать с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz.

Клеверли признался, что очень горд тем, что британские компании и институты, а также британский опыт играют большую роль в поддержке Казахстана в его построении стратегических секторов на протяжении 31 года, включая нефтегазовые проекты.

Он отметил отличное партнёрство в сфере высшего образования, с университетами, а также новый кампус в Алматы, национальную авиакомпанию Air Astanaи и МФЦА, который работает на основе английского права и поддерживается английскими судьями.

"Сегодня наше торгово-инвестиционное партнерство диверсифицируется. Казахстан имеет огромные ресурсы в редкоземельных металлах, вы играете огромную роль в продовольственной безопасности. Это те сферы, которые мы бы хотели укрепить наше партнёрство. Очень рад отметить, что мы подписали меморандумы по продвижению партнёрства в рамках редкоземельных металлов и критически важного сырья. Мы будем проводить лучшую британскую говядину в Казахстан. А также ведущие технологии Великобритании по углеродной нейтральности помогут диверсифицировать и расширит зеленую экономику наших стран", — сказал Клеверли.

Он также подчеркнул, что Великопбритания планирует расширить партнёрство между двумя странами, чтобы объединить наилучшие практики Казахстана и Великобритании.

"Также мы подписали меморандум об обмене опытом в водородных технологиях. Кроме того, я узнал о видении Казахстана развить англоязычный хаб для высшего образования в этом регионе полных амбициозной молодежи. Мы бы хотели помочь вам достичь этой цели", — отметил глава британского МИДа.

Он также поделился мнением, что образование всегда было одним из важнейших столпов в партнёрстве между двумя странами.

"Треть ваших стипендиатов программы "Болашак" выбирают обучение в Великобритании и наши контакты между нашими народами никогда не были настолько сильны как сейчас. Тысячи стипендиатов "Болашак" и Chevening которые будут вести будущее Казахстана и Великобритании, они приобретают важное знание и навыки, обучаясь в наших университатах. Соединенное Королевство гордится возможностью быть вашим другом. Мы хотели бы остаться надёжным другом Казахстана и в будущем", — сказал Заявил Клеверли.

Напомним, министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли находится в Астане со своим первым рабочим визитом

В беседе с главой британского внешнеполитического ведоства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского Правительства посетить Казахстан в любое удобное для него время.