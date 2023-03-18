main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Министр иностранных дел Великобритании прилетел в Астану Сегодня, 11:32
233
Сегодня, 11:32
233

Министр иностранных дел Великобритании прилетел в Астану

В Астану с рабочим визитом прибыл Министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли, передаёт BaigeNews.kz

Планируется, что глава британского Глава внешнеполитического ведомства встретится с Президентом Казахстана, премьером и другими министрами. 

Он обсудит вопросы по укреплению стратегического партнёрства между Великобританией и Казахстаном, включая торговлю и инвестиции, образование, безопасность и поддержание мира, финансы и право.

Глава МИД Великобритании также встретится с представителями бизнеса, гражданского общества и высших учебных заведений, а также с выпускниками программ "Болашак" и "Chevening".

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#международные отношения #Великобритания
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:32
233
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх