Министр иностранных дел Великобритании прилетел в Астану

В Астану с рабочим визитом прибыл Министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли, передаёт BaigeNews.kz

Планируется, что глава британского Глава внешнеполитического ведомства встретится с Президентом Казахстана, премьером и другими министрами.

Он обсудит вопросы по укреплению стратегического партнёрства между Великобританией и Казахстаном, включая торговлю и инвестиции, образование, безопасность и поддержание мира, финансы и право.

Глава МИД Великобритании также встретится с представителями бизнеса, гражданского общества и высших учебных заведений, а также с выпускниками программ "Болашак" и "Chevening".